25 Aprile 2021. Le iniziative di Casa Cervi

Anche quest’anno Casa Cervi celebra il 25 aprile con una Festa online, in una diretta streaming che durerà tutta la giornata. A causa della pandemia, i Campirossi di Gattatico rimarranno ancora una volta chiusi al pubblico, ma grazie al web e ai social Casa Cervi celebrerà la Liberazione insieme a tutti gli amici, anche se a distanza. Tanti gli interventi dal mondo delle istituzioni e i contributi musicali, artistici, teatrali e non solo. Il 25 aprile sarà anche un’occasione per informare sullo stato di avanzamento dei lavori del nuovo Museo Cervi, che verrà ultimato nei prossimi mesi.

La diretta inizierà alle 11 del mattino e continuerà fino alle 19 circa, su una piattaforma che verrà pubblicata su istitutocervi.it e sui canali dell’Istituto. Su tutti, nome di eccellenza, che ha già confermato la sua partecipazione a distanza: Casa Cervi avrà infatti l’onore di ospitare nella diretta il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che interverrà con un contributo video registrato.

Forte la partecipazione delle autorità e del mondo della cultura: interverranno Don Luigi Ciotti, Presidente di“Libera contro le mafie”, Gianfranco Pagliarulo, Presidente dell’ANPI Nazionale, e Elly Schlein, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Oltre a loro, altri due ospiti d’eccezione: Diego Bianchi, conosciuto come Zoro, noto mattatore del programma La7 Propaganda Live e il vignettista toscano Vauro Senesi. Per la Festa della Liberazione ci sarà una voce della Resistenza, quella della staffetta partigiana Teresa Vergalli, che con la sua testimonianza ricondurrà tutti al significato più profondo del 25 aprile. Tra gli ospiti anche Zaw Wai Soe, ministro della Salute e dell’Educazione in Myanmar, che parlerà della drammatica situazione del suo Paese in seguito al golpe militare del 1° febbraio scorso.

Confermata la presenza delle autorità del territorio: Iolanda Rolli, nuovo Prefetto della Città del Tricolore, Giorgio Zanni, Presidente della Provincia di Reggio Emilia e Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia. Con loro i sindaci di Gattatico e di Campegine Luca Ronzoni e Giuseppe Artioli. La memoria storica della famiglia dei Campirossi verrà ricordata con Adelmo Cervi, figlio di Aldo, il terzogenito dei Sette fratelli uccisi dai fascisti il 28 dicembre 1943. Con loro anche un ospite internazionale

Tanta la musica, che si alternerà in vari momenti della giornata: Cisco, ex membro dei Modena City Ramblers, canterà alcuni dei brani più celebri insieme alla sua band, direttamente dalla stalla di Casa Cervi, ora spoglia a causa del rifacimento del percorso museale. Sempre nella stalla si esibiranno i Gang, autori della celebre canzone La pianura dei sette fratelli, con un sentito omaggio ai valori della Resistenza e di antifascismo. Con loro, altri artisti come Alberto Bertoli, Guido Maria Grillo e Francesco “Fry” Moneti (Modena City Ramblers), che chiuderà la giornata con il Dj/Live Set insieme a Mark Bee e Alberto Benati. Presente anche il teatro, con due contributi della Compagnia Il Falco Bianco e di Mék Pék e Barba. In un periodo così difficile per la cultura e lo spettacolo, di fronte all’ingresso di Casa Cervi si terrà il flash mob teatrale Con la cultura non si mangia (di tutto), organizzato dalla rete dei teatri del territorio di Reggio Emilia.

Anche quest’anno sarà una Festa della Liberazione diversa da tutte le altre, tranne che nello spirito e nei valori; sempre gli stessi di Casa Cervi e di tutti i cittadini, che fino a due anni fa hanno festeggiato insieme a noi nel grande prato dei Campirossi. Le parole, la musica, l’omaggio alla Resistenza e al 25 aprile di 76 anni fa continueranno a popolare lo spazio di Casa Cervi, trasformatosi in una lunga diretta virtuale.

La scaletta definitiva della giornata e il link di diretta streaming saranno pubblicati su www.istitutocervi.it e sui canali social dell’Istituto.