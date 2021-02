Alfonso Gianni. La mossa del drago

Appena, con inusitata energia, il Presidente Mattarella ha dichiarato di volere dare a Mario Draghi il mandato per formare il prossimo governo – “un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica” – si è aperta la discussione sull’opportunità o meno di un governo tecnico. Ma tutto si può dire del governo Draghi, se si farà, tranne che si tratti di un governo tecnico. I precedenti, nati sotto quella definizione, Ciampi, Dini, Monti sono tra i governi che hanno più inciso nella vita materiale del paese – vedi per esempio le pensioni – e quindi hanno fatto politica, nel senso più pregnante del termine. Nello stesso tempo troppo diverse sono le condizioni oggettive e soggettive per poter fare paragoni stringenti con quelle situazioni. Con Draghi abbiamo una compenetrazione tra governance europea e governo nazionale. È persino riduttivo dire che per l’ignavia delle classi dirigenti politiche ed economiche del nostro paese ci tocca il “pilota automatico”, un commissario tecnocrate. Qui abbiamo l’ingegnere costruttore, non solo il suo robot.

Mario Draghi ha interpretato diverse fasi della costruzione dell’Europa, qualunque fosse il suo ruolo pubblico o privato. Almeno quattro e tutte decisive, di cui è possibile seguire una successione cronologica, salvo parziali sovrapposizioni temporali. L’epoca delle grandi privatizzazioni, quelle decise a bordo del Britannia, per cui il nostro paese divenne il secondo dopo l’Inghilterra thatcheriana per volume nel valore delle dismissioni dei beni dello Stato, accompagnate dal fanatismo rigorista che finirà per partorire l’assurdo Fiscal compact e l’accanimento brutale nei confronti della Grecia. La famigerata lettera assieme a Trichet al governo italiano del 5 agosto del 2011 che tracciò un percorso di lacrime e sangue puntualmente eseguito dai governi che seguirono. Il lancio, seppure tardivo rispetto ad altre parti del mondo, della politica monetaria espansiva, con il Quantitative Easing. Per arrivare all’intervento sul Financial Times del 25 marzo dello scorso anno, nel quale il debito (quello “buono”, non per fini assistenzialistici o per tenere in vita imprese zombie, preciserà altrove) smetteva di essere un tabù e allo stesso tempo si denunciavano i limiti di una politica monetaria espansiva non accompagnata da modifiche strutturali. Senza però indicare quali e l’omissis non è di poco peso. Svolgendo la pellicola si ha la visione precisa del costruirsi di una politica, quella del tempo della lotta di classe dopo la lotta di classe – avrebbe detto Luciano Gallino – agita dal punto di vista dei vincitori. Con Draghi quindi non assistiamo alla morte di tutte le politiche. Ma al funerale di quella di cui sopravviveva solo un ingannevole crisalide, una volta che la rappresentanza politica di una delle parti del conflitto sociale era stata – e si era – cancellata.

Renzi canta vittoria, volendo fare credere che tutto deriva da una sua abile pensata politica. E c’è chi, credendo così di fargli una critica, accredita questa interpretazione. Ma che gli obiettivi di Renzi non riguardassero il miglioramento del Recovery Plan era chiaro fin da prima. Se fosse stato veramente quello il punto avrebbe ritirato le ministre prima e non dopo il passaggio in Consiglio dei ministri del Piano di resistenza e resilienza (per inciso: che pessimo nome!). I suoi obiettivi erano altri, assai più profani. In primo luogo quello di inquinare il terreno di un possibile idillio fra Pd e M5S. In secondo luogo, ma anche invertendo l’ordine dei fattori il prodotto non cambia, di sbarrare la strada alla crescita di consensi verso Giuseppe Conte che avrebbe potuto permettere a quest’ultimo la fondazione di un partito o almeno di una formazione elettorale che avrebbe tolto spazi a quelli già miseri di Italia Viva. Le modalità di formazione del nuovo governo presentano non poche anomalie, anche sotto il profilo costituzionale. Lo si può anche definire un governo del Presidente nei limiti in cui questa definizione ha senso in un sistema che ancora mantiene la forma del governo parlamentare. Senza indulgere a disutili dietrologie, l’insolito attivismo del Capo dello Stato ne ha certamente determinato l’atto di nascita, nel vuoto umiliante di iniziativa delle forze politico-parlamentari, in una situazione che tutti a parole hanno dipinto tanto drammatica da assimilarla a quelle postbelliche.

Se si guarda dal buco della serratura dell’oscillazione dello spread non si sono verificati crolli drammatici come nel passato. Ma questo dimostra solo la compenetrazione della nostra economia nel quadro internazionale e le attese legate all’innovativo intervento europeo. Ma non risolve il problema della diminuzione dell’occupazione, con giovani e donne le prime vittime, o lo sprofondare del nostro Mezzogiorno. I ritardi del Recovery Plan non sono temporali, quanto culturali. Una classe dirigente cresciuta nel mito dell’austerità e del rigore, naturalmente applicati non a sé (si pensi all’isterica reazione a fronte di una timida proposta di patrimoniale) ma ai più deboli, ovvero alla stragrande maggioranza della popolazione, con difficoltà può essere rieducata alla capacità di spesa. Chi ha negato in ragione di principio la possibilità dell’intervento pubblico diretto a impostare un nuovo tipo di sviluppo economico, trova incompatibile l’idea stessa di programmazione. Le questioni che ha davanti Draghi sono queste, assai più gravi del nome dei ministri, della loro estrazione, se dal mondo delle competenze o da quello di una esangue nomenclatura partitica. Il tentativo della destra nostrana di riaccreditarsi, anche a livello europeo, dimostrandosi disponibile e vogliosa di partecipare in prima persona nel nuovo governo va respinta non in nome del perimetro “Ursula”, ma sulla base di scelte di programma e di senso del bene pubblico.

Su questo fronte era lecito attendersi un atteggiamento più prudente da parte dei vertici sindacali, i quali hanno subito espresso un endorsement per Draghi, prima ancora dell’incontro promesso con le parti sociali dal presidente incaricato. Tanto più che l’intesa raggiunta sul contratto dei metalmeccanici, che dovrà essere validata dai lavoratori con un grande atto di democrazia reale, dimostra che si poteva produrre una breccia nel muro confindustriale, riaprendo uno spazio sociale e democratico che è l’unico modo per influire anche sulle scelte del governo che verrà. Un governo spostato a destra rispetto al precedente sarebbe già una pessima cosa, ma ancor peggio un governo senza un’opposizione di sinistra. La probabile nascita di un governo Draghi, con la formula “Ursula” o con l’appoggio di tutti, destra estrema compresa dovrebbe sottolineare la mancanza di una sinistra coerente nel paese e la necessità di (ri)costruirla.