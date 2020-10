Valter Vecellio. Grazie Alessandro, che la terra ti sia lieve

Apprendo ora della morte di Alessandro. Giornalista da sempre, militante della sinistra da sempre. Su molte cose coltivavamo opinioni diverse, e proprio questo era il bello e il “buono”: il suo grande rispetto delle idee diverse, anche – a volte accadeva – erano magari opposte alle sue; e che sempre ospitava su “Jobsnews.it”, il quotidiano on line che negli ultimi tempi dirigeva e animava in modo infaticabile e ammirevole. Oggi è un giorno triste per noi che l’abbiamo conosciuto e abbiamo collaborato con lui. Lascia un vuoto grande. Che la terra ti sia lieve, Alessandro, e grazie per tutto.