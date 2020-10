Il lutto e il cordoglio della Cgil per la morte di Alessandro Cardulli

Profondo cordoglio in CGIL per la morte di Alessandro Cardulli. Una vita nelle file della militanza della confederazione a fianco dei lavoratori e dei pensionati. Cardulli e’ stato un uomo di grande passione politica spesa come giornalista – cronista dell’Unità – attento e partecipe delle battaglie della Fnsi di cui fu anche Segretario nazionale, ma sempre sensibile alle vicende dell’intero mondo del lavoro. Una propensione che lo portò a dirigere l’Ufficio Stampa nazionale della CGIL nella fase calda delle grandi lotte e conquiste sindacali degli anni ’70, durante la Segreteria generale di Luciano Lama.

Alessandro Cardulli ha diretto anche importanti strutture della CGIL, a fianco dei lavoratori della Filis prima e poi ancora dei pensionati dello Spi, di cui fu Segretario nazionale. La libertà di opinione, la difesa della libertà di stampa e l’impegno verso tutto il lavoro dipendente, contro ogni forma di sfruttamento e di precarietà della sua condizione, sono sempre stati la sfida da vincere di ogni sua fatica. Ultima, la direzione dell’online Jobsnews con cui ha dato voce al protagonismo delle lavoratrici, dei lavoratori e pensionati, e fatto uscire dal cono d’ombra il lavoro disperso e silenzioso dei troppi giovani e meno giovani, donne e uomini, senza diritti.