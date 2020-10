Alfiero Grandi. E’ morto Alessandro Cardulli, un lungo passato da giornalista

La notizia è di quelle che si non si vorrebbe mai dare ma occorre farsi forza e condividere il dolore per la morte di Alessandro Cardulli, per consentire a quanti lo hanno conosciuto di ricordarlo con l’affetto, la stima che meritava. Il compagno Sandro è stato attivo ed impegnato fino all’ultimo. Ancora pochi giorni fa, dall’ospedale mi ha telefonato per chiedermi di scrivere su Jobsnews, anche se lui non era in grado di chiedermelo con la solita puntualità. Più che una richiesta era un imperativo. Alla domanda sulle sue condizioni ha sviato il discorso sugli impegni che aspettavano tutti noi dopo l’esito del referendum che, ovviamente, non era quello che speravamo. Confesso di non avere capito e me ne dispiace che le sue condizioni di salute stavano precipitando. Credo mancherà a tutti noi una presenza non più nel fiore degli anni ma giovane per pensiero e curiosità, per la sua (e mia) speranza insopprimibile di vedere il mondo del lavoro tornare al centro della scena politica e sociale, dopo che per tanti anni ne aveva scritto su Rassegna sindacale, indimenticabile, e sull’Unità. Era allenato alle fasi difficili.

Ci sarà tempo e modo di tornare sul valore della sua figura, del suo contributo per decenni, portava il suo mattone per il sole dell’avvenire, per il lavoro, per il socialismo ben sapendo che sono obiettivi con un alto tasso di utopia. In questo momento prevale il ricordo e il rimpianto.

Alla famiglia esprimo affetto e cordoglio, nella speranza che per loro sapere che aveva tanti amici e compagni che lo stimavano possa aiutare a rendere meno doloroso questo momento.