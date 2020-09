Tennis. Partono gli Internazionali d’Italia al Foro Italico, Roma. Favoriti Djokovic e Nadal. Intanto Thiem vince gli Open degli Usa

A Roma per dimenticare la delusione degli Us Open, per eguagliare il record di Nadal, superare quello di Sampras e ‘puntare’ deciso a quello di Federer. Ha tante motivazioni Novak Djokovic che si presenta in conferenza stampa (virtuale) al Foro italico e chiarisce subito che per lui quella con “Rafa Nadal rimane la sfida definitiva sulla terra battuta”. Il serbo a Roma punta a conquistare il suo 35esimo titolo nei Masters 1000 e agganciare in questa speciale classifica proprio il maiorchino. Ma Roma per Djoko rappresenterà comunque una tappa importante che entrerà negli annali del Tennis: il prossimo 21 settembre, il giorno della finale degli Internazionali d’Italia, sorpasserà infatti Pete Sampras al secondo posto per numero di settimane al numero 1 del mondo ATP (dal 1973). Davanti c’è sempre Roger Federer, ma il Magnifico è nel mirino del ‘Djoker’: “Superare il record di Pete Sampras, che è stato un idolo, è grandioso – dice – e quel record dimostra quanto fosse duro in campo, fisicamente e mentalmente. Ora sorpassare il record di Roger Federer e vincere più Slam possibili è la mia motivazione”, aggiunge. Inevitabile parlare del brutto episodio degli US Open dove è stato squalificato per aver colpito con una pallata una giudice di linea. Djokovic, dopo aver detto che “è capitato a tanti giocatori” di tirare una pallata, spiega di aver cercato Laura Clark, la giudice di linea colpita per sapere come stava. “Era spaventata ma non si era fatta male”, racconta il serbo che aggiunge che “è stata una delusione finire lo US Open in quel mondo”.

All’austriaco Thiem la finale degli Us Open. Battuto Zverev

Nessuno aveva mai recuperato due set nella finale a Flushing Meadows. Un successo atteso per il 27enne, eterna grande promessa del tennis mondiale. I pronostici lo davano vincente contro il suo amico di origini russe: nei precedenti nove match, aveva infatti prevalso 7 volte. Sul campo centrale dell’impianto di New York è andata in scena l’ottava vittoria, in un contesto surreale, senza pubblico, senza entusiasmo, senza festa alcuna, che non fosse quella finale fatta più di sorrisi che altro, del vincitore, nell’assordante silenzio dell’Arthur Ashe Stadium. Thiem ha vinto gli Us Open al termine di una partita epica, peraltro cominciata malissimo per lui. E’ infatti andato sotto di due set, e già il rivale cominciava ad assaporare il gusto della vittoria. Ma proprio a un passo dal ko, Thiem si è svegliato ed è cominciata un’altra gara, una rimonta straordinaria, con botta e riposta di grande effetto, condita anche da servizi rubati a vicenda e giocate spettacolari, peccato non ci fosse il pubblico. Una maratona di quattro ore, al termine della quale i due sembravano pugili stanchi delle botte prese e date; stremati dalla fatica, rincorrevano ogni palla con le residue energie, dando l’impressione di poter crollare da un momento all’altro; è finita al tie-break col cuore in gola, con la paura di commettere l’errore decisivo. Ed è stato proprio un errore di rovescio del tedesco a consegnare il titolo a Thiem, che ha festeggiato stendendosi a terra per guardare il cielo, mentre il delusissimo Zverev ha trattenuto a stento le lacrime che poi invece non tratterrà più durante la premiazione.