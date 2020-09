Patrizio Paolinelli. Tre domande a… Giorgio Benvenuto. Il referendum, il dibattito sul Recovery Fund, il rinnovo dei contratti e il destino di Mario Draghi

Direzione del Pd. Una maggioranza bulgara ha approvato la proposta di Zingaretti per il sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Finalmente le cose sono chiare nel maggior partito della sinistra italiana?

Temo di no, anche se l’argomento della sua domanda è complesso. Infatti la procedura adottata dalla direzione del PD per raggiungere quel risultato è stata cauta e, debbo dire, allo stesso tempo responsabile. Non si è andati ad una conta. Come lei saprà è stata approvata la relazione di Zingaretti e poi un ordine del giorno a favore del sì, però all’interno di una proposta volta a superare il bicameralismo perfetto. Superamento ritenuto necessario non certo per risparmiare sui costi, ma perché col bicameralismo i tempi decisionali sono necessariamente lunghi. Mentre viviamo in una fase storica che richiede rapidità decisionale, naturalmente con la partecipazione dei partiti. Tanto è così che oggi si governa a colpi dei Decreti legge. E dunque questa situazione va superata. Ma come le dicevo la situazione non è affatto chiara. La bozza di riforma che è stata presentata per superare il bicameralismo perfetto non soddisfa né Liberi e Uguali né Italia Viva. Ancora una volta mi pare che non solo manchi un accordo tra alleati di governo, ma che non ci sia la benché minima visione strategica. Il metodo è quello dell’improvvisazione: si butta lì una proposta e poi si vede come va. Un modo di fare che mi ricorda Pirandello: si recita a soggetto. Non mi pare questo il metodo per mettere mano alla Costituzione e dirigere il Paese. Neanche mi convince chi nella maggioranza governativa sostiene che siamo alle prime battute e che nel corso del tempo le cose si aggiusteranno. A me sembra che così si alimenti la confusione. E francamente ce n’è già troppa in giro.

Sindacati e Confindustria hanno aperto la trattativa per il rinnovo dei contratti nazionali. Tuttavia la strada sembra in salita e già si annunciano i primi scioperi. Alla fine si troverà un’intesa?

Me lo auguro. Ma occorre che tutti gli attori in campo facciano dei passi in avanti all’altezza della drammatica situazione in cui viviamo a causa della pandemia e senza dimenticare la transizione tecnologica che miete posti di lavoro. Gran parte della partita economica si gioca sui finanziamenti dell’Unione Europea per superare la crisi. Draghi è stato molto chiaro e tradotto in parole povere ha detto: qui ci sono un mucchio di soldi, ma vanno destinati a investimenti produttivi e non erogati come sussidi, altrimenti il debito del Paese aumenta. Dunque, è chiaro che i contratti vanno chiusi, ma è altrettanto chiaro che, per esempio, vanno individuate nuove regole sia per la cassa integrazione guadagni sia per le nuove forme di lavoro che si stanno consolidando. Mi riferisco al lavoro agile e a quello precario. Ma mi riferisco anche a un reddito di cittadinanza che non accompagna verso l’occupazione e a una politica fiscale oppressiva sia per il lavoro sia per le imprese e che necessariamente va rivista. Il salto di qualità che dovrebbero fare le parti sociali è di stimolare il governo a prendere decisioni su questi fronti avanzando delle proposte. Ribadisco: rinnovare i contratti va benissimo, e penso che prima o poi un’intesa sarà raggiunta, ma rinnovarli senza affrontare di petto le questioni che le ho accennato significa non risolvere i problemi di fondo. Problemi che puntualmente si ripresenteranno.

Da tempo è in atto una vera e propria campagna stampa da parte di alcuni quotidiani nazionali a favore di Mario Draghi nella veste di nuovo presidente del Consiglio. Lei che ne pensa?

Penso che Mario Draghi sarebbe molto utile all’Italia se messo a capo di un’agenzia, o di una struttura, la si chiami come si vuole, volta a modernizzare il nostro Paese attraverso la gestione dei finanziamenti europei per la ripresa economica. Non si tratta di inventare nulla. In Francia hanno lanciato il programma “France Relance” e noi, sul piano del metodo, dovremmo fare la stessa cosa. L’agenzia che immagino avrebbe il compito di valutare i progetti che intendono accedere alle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund e proporre una serie di riforme di struttura. Draghi gode di una grande credibilità in Europa, ha una competenza universalmente riconosciuta e per di più ha una chiara visione strategica su cosa deve essere l’Unione. A me sembrerebbe l’uomo giusto per questo compito e francamente non ce lo vedo proprio ad andarsi a impelagare nella politica italiana. Abbiamo già avuto l’esperienza di Mario Monti come tecnico a capo del governo e non è stata positiva. Lancio quest’idea perché già oggi si assiste all’assalto ai fondi europei ancor prima che arrivino. Ai vari ministeri sono stati già presentati circa cinquecento progetti riesumando di tutto. È molto preoccupante.