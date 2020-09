Paolo Ciofi. Al Referendum costituzionale vota NO

È arrivato il momento di dire basta alla diceria che la Costituzione è il bacillo che inocula tutti i nostri mali. E perciò va cambiata e resa inoffensiva.

Un motivo in più per dire NO.

NO perché la Costituzione si attua, non si cambia.

NO perché è un trucco furbesco, e un palese inganno, far credere che le cose vanno male a causa del numero degli eletti.

NO perché il vero problema non è tagliare i rappresentanti, ma dare rappresentanza a chi oggi non ce l’ha. A tutte le persone – uomini e donne, giovani e anziani – che per vivere devono lavorare.

Vota NO.

E intanto organizzati e lotta per un effettivo cambiamento.