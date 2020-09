Federconsumatori: Su polizze dormienti serve massimo impegno per risveglio

L’Ivass ha pubblicato oggi i dati aggiornati relativi al “risveglio” delle polizze dormienti presso le compagnie estere operanti in Italia. Dei 492 milioni di euro depositati in polizze dormienti presso tali compagnie, ben 400 milioni sono stati già liquidati ai beneficiari, nell’ottica dell’indagine condotta dall’Ivass allo scopo di far rientrare i cittadini interessati in possesso di quanto gli spetta. In Italia, presso le compagnie assicurative italiane, sono già state “risvegliate” polizze per un valore di circa 4 miliardi di euro. Si tratta di un’azione che l’Ivass porta avanti da anni con impegno e che sosteniamo pienamente, per scongiurare il rischio che i beneficiari, dopo 10 anni, perdano il diritto alla riscossione e l’importo confluisca in un fondo del Ministero delle Finanze. Federconsumatori è impegnata nella massima diffusione delle informazioni ai cittadini, per evitare di perdere gli importi dovuti, nonché nell’assistenza per la riscossione delle polizze.

“Ci auguriamo che presto vengano rintracciati tutti coloro che hanno diritto a riscuotere questi importi, spesso significativi, soprattutto in un momento delicato e difficile come quello che le famiglie stanno attraversando”, afferma Emilio Viafora, presidente Federconsumatori. “Allo stesso tempo ci auguriamo che Poste attui una operazione simile per rintracciare le polizze che fanno capo all’azienda. “Chi rinvenisse una polizza propria o di un parente deceduto deve immediatamente chiederne la liquidazione alla compagnia emittente. Se qualcuno avesse dubbi in merito alla possibile sottoscrizione di una polizza da parte di un parente deceduto può rivolgersi alle sedi della Federconsumatori per la necessaria assistenza”.