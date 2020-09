Così No. Domenica 13 settembre alle 17.00 manifestazione a Roma per il no nel Referendum

Domenica 13 Settembre, alle ore 17.00, in piazza Santi Apostoli a Roma è indetta la Manifestazione “Così NO – la piazza che NOn ci sta” per illustrare con forza e determinazione le ragioni per votare NO al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

L’evento, inizialmente programmato per il 12 Settembre, è stato posticipato al giorno successivo per lasciare il massimo spazio e visibilità all’iniziativa “giustizia per Willy” all’indomani del terribile omicidio di Colleferro.

Domenica, Piazza Santi Apostoli diventerà la casa di cittadini e cittadine che si impegnano per tutelare la democrazia rappresentativa e la Costituzione. Interverranno sul palco esponenti della società civile, costituzionalisti di rilievo nazionale, esponenti del mondo della cultura e i rappresentanti delle realtà organizzative. Nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, a tutti i partecipanti alla manifestazione verrà misurata la temperatura e sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Il servizio d’ordine della manifestazione, in stretta collaborazione con la questura di Roma, monitorerà il rispetto costante delle regole.