Coronavirus. 13 settembre. 1458 nuovi casi, 7 decessi. Allerta focolai.

Casi di Coronavirus in Italia in lieve calo, ma con oltre 20mila tamponi in meno (72.143 contro i 92.706 di ieri). I morti aumentano da 6 a 7 in un giorno, cioè 35.610 dall’inizio della pandemia. Poi salgono i ricoverati (91 in più, +5 in terapia intensiva) e gli attuali positivi, crescono ma un po’ meno i guariti (443 a fronte dei 779 nelle 24 ore precedenti). Secondo il bollettino domenicale del ministero della Salute, alla vigilia dell’avvio dell’anno scolastico, sono 1.458 i nuovi contagi, 287.753 dallo scorso febbraio. E resta l’allerta per i focolai, non solo nello Spezzino dove l’inizio delle lezioni slitterà al 24 settembre, ma anche in Puglia. A Polignano a Mare (Bari) un cluster nell’azienda ortofrutticola ‘Sop’ ha spinto il Comune a stilare un’ordinanza emergenziale. C’è l’obbligo di indossare la mascherina “per tutti, su tutto il territorio comunale”. Ogni attività commerciale è chiamata ad abbassare la saracinesca non oltre mezzanotte e mezza, fino almeno alle 5. Intanto, predica ottimismo il ministro della Salute, Roberto Speranza: “Una cura e un vaccino per il Covid sono vicini”. “Dobbiamo ancora mantenere il distanziamento, portare le mascherine, lavarci le mani, ma – specifica – non è per sempre: dopo l’autunno e l’inverno vedremo la luce”. Sul fronte vaccino, ancora, “come Ue – segnala il ministro – stiamo comprando un pacchetto 6+1, quello di AstraZeneca è uno dei sei ed è in fase più avanzata. Ci sono anche gli altri però”. E “cure innovative” sono in corso a Siena, dove il professor Rino Rappuoli “sta facendo un lavoro straordinario sugli anticorpi monoclonali – fa sapere Speranza – da cui verranno fuori farmaci efficaci”. Ma la diffusione da Nord a Sud avanza da sei settimane consecutive. E anche oggi come ieri ci sono positivi in tutte le regioni. Cinque in tripla cifra, con la Lombardia in testa con 265 positivi e 3 morti in un giorno.

La situazione nel mondo. Israele: secondo lockdown totale da venerdì

Sono saliti a 28 milioni 808 mila i casi di coronavirus Covid-19 nel mondo, secondo gli ultimi dati del contatore della Johns Hopkins University, con oltre 921 mila morti. Primi al momento, con 6,49 milioni casi positivi accertati gli Usa, che tuttavia da mesi contestano la vedidicità dei dati della Cina. Seguono, nel ranking stilato dall’ateneo in base alle informazioni ufficiali fornite dai vari Paesi l’India con 4,75 milioni di casi, il Brasile con 4,31 milioni e la Russia con 1,05 milioni di casi positivi ad oggi registrati. Con dati che erano a 287mila casi l’Italia compare al 19esimo posto in questa graduatoria. Il governo israeliano ha approvato un nuovo lockdown di tre settimane, che entrerà in vigore da venerdì prossimo nel pomeriggio, a seguito di un continuo aumento dei casi di Covid. La decisione è stata approvata dopo una riunione fiume del governo, molto tesa secondo la stampa locale e con la contrarietà di diversi ministri. La chiusura arriverà a ridosso del periodo di festività ebraiche ed era osteggiata da diversi esponenti dell’ala ortodossa religiosa. Attualmente Israele conta 37.482 contagiati, secondo il Jerusalem Post e ha registrato 1.103 morti da inizio pandemia.

Il Regno Unito, che ha subito l’epidemia di Coronavirus più mortale d’Europa, ha registrato più di 3mila nuovi casi di Covid-19 per il terzo giorno consecutivo, per la prima volta da maggio. Il dipartimento per la Salute e i servizi sociali ha segnalato altri 3.330 casi, portando il conteggio di tre giorni sopra i 10mila. Sebbene da un maggior numero di test dipenda parte dell’aumento, è chiaro che il virus si è diffuso maggiormente nelle ultime settimane. I casi giornalieri sono più del doppio di quelli segnalati un paio di settimane fa, alimentando le preoccupazioni di una seconda ondata. Per superare la riacutizzazione, le autorità hanno inasprito una serie di restrizioni alla vita quotidiana. Ad esempio, il governo ha annunciato che gli incontri sociali in Inghilterra saranno limitati a sei persone da lunedì, sia all’interno che all’esterno, e che chi infrange le regole dovrà affrontare multe. Le morti giornaliere rimangono molto basse ma la preoccupazione è che l’aumento dei casi, anche se confinati ai più giovani, porterà ad un aumento dei ricoveri nelle prossime settimane e potenzialmente a più decessi. Il Regno Unito ha un bilancio ufficiale di oltre 41.700 morti per Covid-19.

Le autorità sanitarie francesi, infine, hanno reso noto di avere registrato 7.183 nuovi casi confermati di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito i media nazionali. Il numero di nuovi casi giornalieri in Francia sabato ha raggiunto il record di 10.561, con tassi di infezione in aumento tra tutte le fasce d’età. Cresce il numero dei pazienti in rianimazione che nell’ultima settimana: sono aumentati di 427 persone.