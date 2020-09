Coronavirus. 1.907 nuovi casi, 10 decessi, 208 in intensiva. Superati i 30 milioni di contagi nel mondo, 945 mila i morti

In aumento i nuovi contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i casi in Italia sono stati 1.907 contro i 1.585 di ieri. Stabile il numero dei tamponi che sono passati da 101.773 di ieri a 99.839 di oggi. I morti registrati sono 10, mentre nella giornata precedente erano stati 13. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia arriva a 35.668. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende che il totale dei dimessi/guariti da Covid-19 è di 216.807 (+853), mentre il totale degli attualmente positivi è di 42.457 (+1.044). Al momento sono 2.387 i ricoverati con sintomi, 102 in più di ieri, mentre 208 persone (-2 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva. Sono poi 39.862 i pazienti positivi in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Campania (208), il Lazio (193), Lombardia (224), e Veneto (176). La Basilicata è l’unica regione a contagi zero.

Secondo il rapporto sul monitoraggio dell’evoluzione dell’epidemia elaborato dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità e relativo al periodo dal 7 al 13 settembre, “sono stati riportati complessivamente 2.397 focolai attivi di cui 698 nuovi, entrambi in aumento per la settima settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 2.280 focolai attivi di cui 691 nuovi)”. Questo, si legge ancora nel rapporto, “comporta un sempre maggiore impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti che sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus”.

“Il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese aumenta per la settima settimana consecutiva”. Così Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, in un commento video all’ultimo monitoraggio settimanale realizzato in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità. Nel periodo 27 agosto al 9 settembre il valore Rt (indice di trasmissione) calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,92 ed al di sotto di 1 nel suo valore medio dopo due settimane. E’ quanto si legge nel rapporto sul monitoraggio dell’evoluzione dell’epidemia da Coronavirus elaborato dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità e relativo al periodo dal 7 al 13 settembre. A partire da giugno, ricorda il rapporto, “probabilmente per effetto delle riaperture del 4 e 18 maggio e del 3 giugno, a livello nazionale si è notato un leggero ma costante incremento dell’indice di trasmissione nazionale, Rt, che ha superato la soglia di 1 intorno al 16 agosto”.

La situazione nel mondo, oltrepassati i 30 milioni di contagi

La pandemia da Covid-19 abbatte un altro drammatico muro, quello dei 30 milioni di contagi accertati a livello globale. Secondo l’autorevole osservatorio della Johns Hopkins University, le diagnosi di positività alla Sars-CoV-2 dalla sua comparsa nella provincia cinese dell’Hubei alla fine dello scorso anno sono state fino a questa mattina 30.071.368, di cui 944.887 rivelatesi letali. Per arrivare a un simile risultato, il nuovo coronavirus ha dunque impiegato nove mesi, durante i quali la progressione della malattia è andata sempre aumentando. Il primo milione di casi sono stati registrati infatti più di tre mesi dopo la prima diagnosi, ovvero il 2 aprile, dopodiché il conteggio ha raggiunto i 10 milioni di casi il 28 giugno e sono bastate solo dodici settimane per triplicare la cifra. E le previsioni a medio termine sono tutt’altro che rassicuranti: in mancanza di un vaccino efficace sembra ormai imminente l’arrivo di una seconda ondata anche in quei paesi che hanno messo sotto controllo il virus dopo aver subito un primo violentissimo attacco della malattia. È il caso di nazioni europee quali Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania. In particolare nell’esagono si sono registrati ieri ben 10.593 nuovi contagi, una cifra inedita dal debutto dell’epidemia. In Italia al momento la situazione sembra invece abbastanza sotto controllo, anche se – come sottolinea l’osservatorio indipendente del Gimbe – nell’ultima settimana si è registrato un aumento costante dei casi.

I paesi che presentano il bilancio più pesante restano Stati Uniti, Brasile e India. Negli Usa le infezioni totali sono ormai giunte a 6,67 milioni e i morti a 197.633. L’ultimo bollettino, relativo alla giornata di ieri, parla invece di 849 nuovi decessi e 45.391 nuovi casi. Nell’ultima settimana, secondo i calcoli del New York Times, si sono verificati in media 40.105 casi al giorno, con una diminuzione dell’1% rispetto alla media di due settimane prima, ennesima dimostrazione che, seppure non stia aumentando, negli States l’impatto del Covid-19 resta tuttora altissimo, costituendo una gravissima emergenza sanitaria che secondo le ultime proiezioni del Cdc – l’Istituto nazionale per la cura e la prevenzione delle malattie – provocherà da 207.000 a 218.000 morti per coronavirus entro il 10 ottobre. Al secondo posto come numero totale di decessi figura il Brasile che piange 134.935 vittime dalla comparsa del morbo, di cui 829 decedute nelle ultime 24 ore. Il paese amazzonico, nella giornata di ieri, ha registrato inoltre 36.303 contagi per un totale di 4,45 milioni, terzo dato al mondo dopo quello dell’India che anche ieri ha fatto registrare oltre 90mila diagnosi di positività, per la precisione 96.424, che portano il totale delle infezioni a ben 5,21 milioni. Il subcontinente ha inoltre registrato, relativamente alle ultime 24 ore, il numero più alto di decessi in un unico paese: ben 1.174. Gli Stati Uniti, l’India e il Brasile insieme rappresentano oltre il 50% dei casi di coronavirus nel mondo.

La Gran Bretagna ha registrato 4.322 nuovi casi di coronavirus e 27 morti nelle ultime 24 ore. Il dato dei contagi, diffuso dalle autorità sanitarie, è il più alto dall’8 maggio, quando si registrarono 4.649 positivi, scrive il sito della Bbc. Il bollettino di oggi registra quasi mille casi in più rispetto ai 3.395 di ieri.