Colleferro: 21enne picchiato a morte, 4 fermati

Hanno tutti precedenti di polizia i quattro giovani – di età compresa tra 22 e 26 anni – arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro, il 21enne picchiato a morte nella notte a Colleferro, vicino Roma. Due di questi, in particolare, hanno precedenti per lesioni e sono conosciuti ad Artena in quanto praticanti di sport da combattimento. Secondo quanto si apprende, Willy era intervenuto inizialmente per tentare di sedare una discussione tra i 4 e un suo compagno di classe. La questione, nata per futili motivi, sembrava finita lì. Ma successivamente i quattro, per vendicarsi dell’affronto lo avrebbero aggredito e picchiato fino a ucciderlo. Determinante per le indagini dei militari della Compagnia di Colleferro la conoscenza del territorio. I quattro sono stati, infatti, bloccati dopo poco ad Artena e assicurati alla giustizia. Il ragazzo avrebbe difeso poco prima un suo compagno durante una lite, forse per una ragazza, con uno dei quattro arrestati dividendoli. Dopo qualche minuto la vittima sarebbe stata raggiunta dagli arrestati che lo hanno pestato. Secondo quanto si è appreso, altri due giovani coetanei che assistendo alla scena sono intervenuti sono stati rimasti feriti e giudicati guaribili in 10 giorni.

“Willy viveva a Paliano con la sua famiglia, giocava a calcio nella squadra del paese e studiava all’istituto alberghiero. Un ragazzo amato dalla comunità locale. Chiediamo giustizia e verità”, lo sfogo-appello affidato a un post su Facebook dell’attivista e poeta maliano Soumaila Diawara.

“Sconforto e disperazione. Questo è quello che prova in questo momento la nostra città per la perdita del nostro Willy. Un bravissimo ragazzo che si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Tutta la Città di Paliano si stringe intorno alla famiglia e ne condivide l’immenso dolore”. Così sul sito del comune di Paliano, listato a lutto, il sindaco Domenico Alfieri dopo la morte di Willy Monteiro, il giovane di 21 anni ucciso la notte scorsa dopo essere stato picchiato in strada. “Questa sera alle 20.30 – si legge sempre sul sito – il sindaco di Paliano Domenico Alfieri col sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e il sindaco di Artena Felicetto Angelini deporranno dei fiori sul luogo dove ha perso la vita questa notte il nostro concittadino Willy”. Nella giornata di domani con apposita ordinanza il sindaco Domenico Alfieri proclamerà il Lutto Cittadino. Annullato l’evento del “Weekend dello Sport” in programma per oggi.