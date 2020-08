Tennis: Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma dal 14 al 21 settembre

Gli Internazionali d’Italia di Tennis si giocheranno dal 14 al 21 settembre. “Atp e Wta hanno confermato la nuova data. questo per permettere ai giocatori più forti, quelli che vanno in semifinale agli Us Open, di arrivare e di avere qualche giorno di preparazione. Chi arriva in semifinale a New York avrà un bye automaticamente a Roma e non giocheranno prima di mercoledì o giovedì, questo permetterà di avere giorni di riposo e soprattutto una sosta interessante tra la finale di Roma e l’inizio del Roland Garros”. Lo dice il direttore del torneo, Sergio Palmieri, ai microfoni di Supertennis. “Siamo pronti, non sarà semplice perché organizzare un torneo del genere come Roma con così tanti partecipanti con tutte le problematiche sanitarie è una novità, però ci stiamo preparando e saremo pronti anche in questa occasione”, aggiunge. Per quanto riguarda le procedure “i giocatori che arrivano dagli Usa faranno un tampone 48 ore prima di arrivare, poi una volta giunti in Italia faranno un altro tampone e andranno immediatamente in camera d’albergo. Da lì non potranno uscire fino a quando arriverà il risultato, al massimo entro 12 ore, da quel momento in avanti possono venire al Foro Italico allenarsi e giocare”, conclude.

Nei prossimi giorni si deciderà se il tabellone delle qualificazioni maschili sarà allargato a 64 giocatori e in questo caso le partite inizieranno l’11 settembre. Altrimenti si partirà sabato 12. Inoltre, come ha sottolineato il direttore del torneo Sergio Palmieri in un’intervista a SuperTennis, i semifinalisti degli US Open (31 agosto-13 settembre) avranno un bye all’esordio con la possibilità di scendere in campo non prima di mercoledì o giovedì. Nel weekend delle qualificazioni, sabato 12 settembre, si svolgerà anche l’Assemblea elettiva della Federazione Italiana Tennis, sempre nel parco del Foro Italico.