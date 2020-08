Coronavirus- 28 agosto. 1462 nuovi casi e 9 decessi, 74 in intensiva. Macron non esclude un “secondo lockdown” in tutta la Francia. 200 mila morti negli Usa entro il 19 settembre

Continuano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: oggi sono 1.462 rispetto ai 1.411 di ieri. Dall’inizio dell’emergenza, i contagi sono 265.409. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. 9 le persone morte nelle ultime 24 ore, 35.472 da inizio emergenza. 348 le persone guarite, 206.902 da inizio emergenza. 74 le persone positive ricoverate in terapia intensiva, sette in più da ieri.

L’immunologo Mantovani: “anche le malattie respiratorie e le polmoniti si attenuano e scompaiono durante l’estate”

“Ci sono tanti motivi per cui la malattia” da Sars-CoV-2 “possa apparire meno grave adesso, ma meglio essere cauti. Non illudiamoci e teniamo la guardia alta, perché la partita finisce al 90esimo. Abbiamo avuto un primo tempo, ma le partite possono arrivare anche ai supplementari”. Mantiene prudenza l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e docente di Humanitas University. Interpellato sul focolaio intercettato in una Rsa di Milano, nel quale gran parte degli anziani ospiti trovati positivi sono risultati essere asintomatici (e scoperti grazie allo screening scattato a seguito di un primo caso), l’esperto commenta: “Questo ha a che fare con una domanda più generale”, e cioè “perché la grande maggioranza delle persone non si ammala e perché abbiamo avuto un’estate tutto sommato buona, di tregua?”. E’ il dibattito è aperto proprio su questo. “Innanzitutto, va osservato che ci sono due aspetti: noi dobbiamo tenere distinto il virus dalla malattia. Per quanto riguarda il virus, non c’è nessuna evidenza pubblicata su riviste scientifiche autorevoli che dica che si è attenuato. L’unica evidenza che abbiamo è sulla mutazione D614G, che si è diffusa su tutto il pianeta abbastanza velocemente e c’è il dubbio, ma non la certezza, che renda il virus più aggressivo. La malattia è un’altra cosa totalmente diversa”. A questo proposito, aggiunge Mantovani, “tutte le malattie respiratorie si attenuano durante la primavera-estate, anche le malattie respiratorie e le polmoniti da Coronavirus diversi da Sars-CoV-2 si attenuano e scompaiono durante l’estate. Per tanti motivi: perché teniamo le finestre più aperte, perché c’è una maggiore circolazione dell’aria, perché il sistema immunitario ha i suoi limiti se ha a che fare con un numero dieci volte superiore di nemici, come succede per esempio in un ambiente chiuso in inverno. Poi, va aggiunto che oggi stiamo tutti più attenti e si fa diagnosi, anche più velocemente di prima”. Insomma, conclude lo scienziato, “oggi la malattia è diversa per tanti motivi. Ci sembra meno grave anche perché l’età media degli infetti si è dimezzata, anche se ai giovani va ricordato che il paziente 1 di Codogno aveva 38 anni”.

La situazione nel mondo: previsti oltre 200 mila morti negli Usa e in America Latina sono oltre 7 milioni i contagi

I decessi per coronavirus negli Stati Uniti potrebbero superare i 200mila entro il 19 settembre. È la nuova proiezione dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), di cui riferisce la Cnn. Le nuove proiezioni, precisamente, prevedono entro il 19 settembre 200.292 morti, con un range possibile compreso fra 195.824 e 207.269. La precedente proiezione dei Cdc, che risaliva al 20 agosto, prevedeva circa 195mila morti entro il 12 settembre. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, negli Usa sono almeno 180.590 le persone morte per coronavirus. Gli Stati Uniti sono il primo Paese al mondo per vittime e contagi, seguiti dal Brasile. Il numero totale di casi di coronavirus in America Latina ha superato i 7 milioni. Il totale più alto di contagi in America Latina è stato registrato in Brasile, con 3.761.391 casi; il Paese è il secondo al mondo per contagi e decessi dopo gli Stati Uniti. A seguire, per numero di contagi in America Latina, Perù, Messico, Colombia e Cile.

Francia, Macron prevede un secondo lockdown generale

Nuovo record di casi positivi in Francia negli ultimi mesi, 7.379 nelle ultime 24 ore, stando al comunicato serale della Direzione generale della Salute. Record anche di tamponi, che sono stati quasi 900.000 nell’ultima settimana (893.146). Il governo francese sta facendo tutto il possibile per evitare un altro lockdown a livello nazionale a causa della pandemia di CORONAVIRUS, ma al momento è impossibile escludere qualsiasi scenario. Lo ha sottolineato il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando con i giornalisti. “Stiamo facendo ogni cosa per evitare un altro lockdown ed in particolare un lockdown nazionale”, ha detto Macron. “Abbiamo imparato abbastanza da sapere che niente può essere escluso. Ma stiamo facendo il possibile per evitarlo”, ha aggiunto. La Spagna ha registrato 3.829 nuovi casi di Covid-19 e 15 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute, citato dal quotidiano spagnolo El Paìs. Madrid continua ad essere la comunità autonoma con il maggior numero di casi confermati, 27.746 nelle ultime due settimane, quasi un terzo del totale registrato in Spagna nello stesso periodo. In totale 439.286 persone sono state contagiate e 29.011 sono morte dall’inizio della pandemia.