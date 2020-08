Bayern Monaco, kings of Europe. Batte il Psg per 1 a 0 e si porta a casa la sesta Champions della sua storia (e circa 120 milioni di euro). Scontri a Parigi

Il Bayern si aggiudica la Champions League 2019-2020, si laurea campione d’Europa per la sesta volta nella sua storia e per la seconda conquista il Triplete. A Lisbona i tedeschi battono 1-0 il Psg grazie a un colpo di testa di Coman al 59′. Giornata storta per Mbappé, che sbaglia una facile occasione, mentre Neuer è super su Neymar e Marquinhos. Lewandowski, capocannoniere con 15 gol, è fermato dal palo. “E’qualcosa che non riesco ancora a comprendere, è merito della squadra. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme a novembre leggevo che non c’era più rispetto per il Bayern Monaco. Negli ultimi 10 mesi abbiamo lavorato in modo sensazionale” ha detto il tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick dopo la vittoria in Champions League. “Abbiamo sfruttato anche il lockdown per creare un gruppo ancora più unito. Questo trionfo è merito di tutti, soprattutto dei giocatori ovviamente, ma è la conseguenza di un lavoro fatto insieme”. Thomas Tuchel analizza l’amara sconfitta con il Bayern Monaco. “Abbiamo dato tutto. Abbiamo lasciato il cuore e tutto il resto in campo. Te lo puoi aspettare in finale, ma niente di più. Non possiamo controllare il risultato. Ero certo anche prima che il primo gol potesse decidere questa partita – ha spiegato l’allenatore tedesco – C’è stata una differenza di un gol tra due squadre fortissime. Sono orgoglioso della nostra mentalità e di come abbiamo giocato le ultime partite. È tutto ciò che puoi chiedere come allenatore. Sì, sono deluso, ma non troppo. Ci è mancato solo il primo gol. Abbiamo avuto delle occasioni e loro hanno segnato il primo gol. Sono convinto che se avessimo segnato per primi avremmo vinto per 1-0. Abbiamo avuto momenti molto forti e altri dove abbiamo dovuto soffrire. Non siamo stati abbastanza cinici. Vogliamo che Kylian e Neymar segnino sempre, ma non puoi chiederlo”.

Grazie a questo successo il club bavarese incasserà la cifra record di 115,69 milioni di euro. La somma è il risultato di un torneo impeccabile, in cui la squadra tedesca ha vinto tutte le sue partite. Solo la vittoria ottenuta nella finale della massima competizione europea per club farà guadagnare alla squadra tedesca 19 milioni di euro. Oltre ai benefici per ogni vittoria, bisogna aggiungere un importo a doppia cifra in milioni di euro per il cosiddetto “market pool”, il sistema di distribuzione degli utili per i diritti televisivi delle partite. Allo stesso modo vanno aggiunti gli introiti delle tre partite giocate all’Allianz Arena di Monaco che potevano ancora essere giocate con la presenza dei tifosi. Grazie al successo di ieri nella finale di Champions League il Bayern Monaco balza al comando del Ranking Uefa per club. I bavaresi conquistano il primato con 136 punti totali, due di vantaggio sul Real Madrid (134). Sul terzo gradino del podio si posiziona invece il Barcellona, eliminato proprio dai bavaresi in Champions con un nettissimo 8 a 2. Il punteggio dei catalani è di 128, uno in più rispetto all’Atletico Madrid, che insegue in quarta posizione. La Juventus, dopo l’ennesima delusione europea, resta l’unica italiana in Top 10 e al termine del 2019/20 conferma il quinto posto con 117 punti. I bianconeri sono incalzati da un’altra delusa dai risultati di Champions, il Manchester City, sesto con 116 punti. Al settimo posto si piazzano i vicecampioni d’Europa, il Psg, con 113 punti. A completare la top ten Siviglia, Manchester United e Liverpool.

Le forze dell’ordine francesi hanno arrestato 148 persone questa notte a Parigi dopo gli scontri di piazza successivi alla finale di Champions League fra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, persa per 1-0 dalla squadra della capitale. Come ha spiegato la prefettura di Parigi su Twitter, gli arresti sono stati dovuti ad atti di violenza e lancio di oggetti, mentre nell’area vicino allo stadio Parco dei Principi e agli Champs-Elysées sono state date alle fiamme delle auto e sono state rotte le vetrine dei negozi. Gli scontri sono durati diverse ore: gruppi di giovani hanno attaccato le forze di sicurezza lanciando bottiglie e sparando fuochi d’artificio. Il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha parlato su Twitter di “eccessi inammissibili” prima di ringraziare in tarda serata la polizia che ha arrestato “piccoli gruppi violenti, piantagrane”.