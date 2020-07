Università. Gli studenti si mobilitano. Senza fondi per il diritto allo studio molti costretti ad abbandonare

In questi giorni, in molte città italiane, gli studenti stanno protestando sotto le Regioni e gli enti per il diritto allo studio per chiedere garanzie e tutele sul prossimo anno accademico di fronte al rischio di un drastico crollo delle immatricolazioni. “Di fronte a una crisi economica e sociale senza precedenti non vediamo iniziative strutturali da parte di Regioni e Governo per il diritto allo studio – dichiara Camilla Guarino, coordinatrice di Link Coordinamento Universitario – i 40 milioni di € stanziati dal dl Rilancio non sono bastevoli e c’è bisogno di un aumento di fondi da parte del Governo e delle Regioni, che in questo momento non si stanno dimostrando disponibili a stanziare risorse e che, anzi, stanno vedendo una riduzione del 20% dell’importo delle borse di studio per chi non è riuscito a raggiungere i criteri di merito a causa del lockdown.” “Stiamo rischiando migliaia e migliaia di abbandoni e di immatricolazioni in meno, mentre l’unica risposta che ci viene data è uno ‘sconto’ di 5 crediti per i requisiti di merito (un valore che non corrisponde neanche a un esame) e per il resto nessuna garanzia sulla possibilità di confermare o fare domanda per i benefici il prossimo anno.” “Senza fondi e garanzie gli studenti cominceranno a fare le valigie – conclude Guarino – le università e le città rischiano di svuotarsi il prossimo anno, in un momento storico in cui abbiamo bisogno di più medici, insegnanti, psicologi. E’ per questo che dopo il presidio a Torino di pochi giorni fa saremo oggi a Milano e in Toscana a chiedere risposte chiare all’amministrazione: c’è bisogno di aumentare i fondi regionali al diritto allo studio, diminuire i criteri di merito e non ridurre importi delle borse di studio per non lasciare indietro nessuno, investire realmente nell’ampliamento del numero di posti alloggio e di residenze universitarie!”