Roma. Cgil e Filt Cgil del Lazio, iniziativa web sul trasporto pubblico locale, 8 luglio alle 11

Una tavola rotonda sullo stato dell’arte del trasporto pubblico cittadino e regionale con analisi e proposte per migliorare i servizi ai cittadini e tutelare i lavoratori del settore. Con l’iniziativa “Roma Città Regione. TPL: dall’emergenza sanitaria al rilancio del settore”, che sarà possibile seguire domani, 8 luglio, alle ore 11 su piattaforma web, la Cgil di Roma e del Lazio e la Filt Cgil di Roma e del Lazio chiamano a confronto gli assessori alla Mobilità della Regione Lazio e del Comune di Roma, Mauro Alessandri e Pietro Calabrese, “su un modello di trasporto pubblico che veda insieme protagoniste le due aziende pubbliche del Lazio per un servizio fruibile ed efficiente attraverso l’istituzione di un’azienda pubblica che abbia come fine quello di migliorare il servizio offerto ai cittadini e di garantire sicurezza e reddito alle lavoratrici e ai lavoratori del settore”. Verranno discussi e analizzati i possibili investimenti futuri a seguito di un periodo che ha modificato profondamente il modo di intendere il trasporto pubblico, i flussi e le abitudini di chi tutti i giorni usa il mezzo di trasporto all’interno della regione. Sarà possibile accreditarsi alla piattaforma GoToMeeting inviando una mail all’indirizzo: filtroma.conferenza@gmail.com