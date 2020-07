Roberto Bertoni. Alexander Langer, l’ambientalismo di cui abbiamo bisogno

Venticinque anni fa ci diceva addio Alexander Langer, forse l’ultimo vero ambientalista, esponente di una concezione dell’ambiente, della natura e del modello di sviluppo da seguire di cui purtroppo s’è perso il seme. Nella concezione di Langer non c’era, infatti, il rifiuto pregiudiziale del progresso; al contrario, c’era una ricchezza di pensiero e di valori che coniugava la sinistra con la modernità, avendo compreso prima e meglio di altri la necessità di lasciarsi alle spalle un fordismo ormai fuori dal tempo. Langer era un altoatesino di Vipiteno, contrario a tutti i separatismi, tedesco nella precisione ma latino nel cuore, nel carattere e nel temperamento, passionale come pochi, coltissimo, in grado di affrontare ogni sfida con l’entusiasmo di un sognatore indomito. Anche per questo il suo addio, la sua maledetta decisione di impiccarsi a Pian dei Giullari, lasciarono tutti noi sgomenti, attoniti al cospetto di una depressione che si era rivelata più forte di ogni speranza, di ogni utopia, di ogni illusione.

Langer possedeva quell’empatia naturale che porta i pochi che ne sono dotati a un’immediata comprensione dei problemi altrui, a una capacità di immedesimarsi nelle sofferenze e nei drammi degli ultimi, al desiderio di lottare al loro fianco per contrastare non solo le ingiustizie a danno dei singoli ma il concetto stesso di ingiustizia. Alexander Langer era, per sua stessa ammissione, un “viaggiatore leggero”, un uomo che aveva visto il mondo e ne aveva sempre difeso la meraviglia, senza che ciò gli impedisse di farsi carico delle innumerevoli storture che lo sconvolgevano già allora. Venticinque anni e la sensazione che in Italia il pensiero ambientalista si sia non dico fermato alla sua inarrivabile personalità, perché non sarebbe giusto, ma che non sia stato capace, e questo è oggettivo, di metabolizzare la sua morte e far propri i suoi insegnamenti, al punto che da noi non esiste un vero movimento verde, se non a livello giovanile, e la sinistra su questi temi è ancora se non afona, comunque non all’altezza del momento storico che stiamo vivendo.

A Langer una come Greta Thunberg sarebbe piaciuta da morire. Gli sarebbe piaciuta la sua spontaneità. il suo pacifismo, la sua fermezza nell’esprimere una condanna netta e inflessibile della ferocia dello sfruttamento cui è sottoposto il pianeta ma, soprattutto, l’avrebbe incoraggiata a mettersi ulteriormente in gioco, a trasformarsi da icona globale a leader di un soggetto politico internazionale che deve trovare in ogni paese la propria strada ma del quale si avverte più che mai il bisogno. Langer amava la politica, credeva nelle istituzioni, era convinto che le rivoluzioni potessero e dovessero nascere dal basso ma, al tempo stesso, non accettava alcuna forma di settarismo o di velleitarismo. Nel suo immaginario non c’era spazio per il populismo, per l’eccesso, per la mancanza di rispetto verso i luoghi sacri della democrazia. Con Langer possiamo dire che se n’è andato uno degli ultimi esponenti di quella vecchia e gloriosa scuola politica, potremmo definirla “dossettiana”, andando ben al di là del cattolicesimo democratico, che amava la maieutica socratica e sapeva che i cambiamenti più profondi nascono nel grembo della società, senza mai rinunciare al confronto con il principio della rappresentanza.

Al pari di altri grandi esponenti della sinistra italiana, Langer è stato figlio della stagione in cui il nostro paese faceva scuola e i compagni di tutto il mondo venivano a prendere esempio e a trarre ispirazione da noi. Parliamo di un precursore, di un lungimirante costruttore di cammini, di un galantuomo che ha preferito sopprimersi piuttosto che assistere alla distruzione dei suoi ideali di gioventù. Non conosceva il cinismo, non lo accettava. Non concepiva nulla che non profumasse di pulito, di bello, di utile alla crescita complessiva della comunità. Venticinque anni e una strada interrotta. Sta a noi far sì che le sue intuizioni non rimangano parole.