Metalmeccanici, Fiom: è necessario aprire un vero tavolo negoziale

L’incontro tra sindacati e Federmeccanica e Assistal per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici “è da considerarsi preliminare alla riapertura di un vero tavolo negoziale”. Lo ha sottolineato la leader della Fiom-Cgil, Francesca Re David, al termine della riunione. “Federmeccanica ha illustrato i dati sull’andamento dell’industria metalmeccanica, divisi per settori – ha detto – e in particolare per quanto riguarda i mesi di marzo e aprile interessati dal lockdown dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19. Sarà necessario vedere quali saranno i dati dei prossimi mesi per avere un quadro più preciso dell’andamento dell’industria metalmeccanica nel 2020 e negli anni a seguire. E’ evidente che arrivati a questo punto pretendiamo che il prossimo incontro sia l’occasione per una vera riapertura del tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici”. Secondo Re David “fare il contratto nazionale è fondamentale anche per dare stabilità al sistema e certezze ai lavoratori in questa fase delicata, affrontando i temi proposti nella piattaforma di Fim-Fiom-Uilm a partire da riorganizzazione del lavoro, salute e sicurezza, qualità della formazione e dal salario che è un punto non eludibile”.