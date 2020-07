Mentre Conte stringe i rapporti con Portogallo e Spagna in vista del Consiglio europeo del 17, a Roma esplode il caso Ponte Morandi e la concessione ai Benetton. Attesa sentenza della Consulta

La missione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Portogallo e Spagna evidenzia piena sintonia sulla necessità di un accordo sul piano di ripresa europeo “senza compromessi al ribasso”. Lo stesso Conte ha escluso da Madrid l’esistenza di un “fronte dei paesi del Sud Europa”, alternativo a quello dei “paesi frugali” che si oppongono alle sovvenzioni ed alla mutualizzazione del debito, anche se un certo divario sembra rimanere ad ormai una settimana dall’appuntamento decisivo del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio. La riunione con il premier spagnolo Pedro Sanchez, ha osservato Conte, “e anche ieri l’incontro con il premier Antonio Costa rafforzano la nostra unità d’intenti, ma non parlerei di un fronte del Sud. Non è questione di Italia, Spagna e Portogallo. Noi siamo partiti con una visione politica molto chiara nata da nove paesi, ora siamo molti di più”, ha detto Conte in conferenza stampa a Madrid. “Se ci sono paesi che esprimono dei distinguo, ben venga, l’Ue è composta da 27 paesi. Ma questo non vuol dire che bisogna trovare un minimo comune denominatore perché vorrebbe dire identificare una risposta che non servirebbe a nessuno”, ha detto il premier. “L’Ue deve esprimere una risposta politica, ambiziosa ed elevata. E’ la posizione di tutti, poi ci sono alcuni dettagli su cui si può lavorare. E’ giusto lavorare su questo impianto ma non bisogna mettere in discussione una risposta a una crisi straordinaria”, ha detto Conte. In un’intervista al quotidiano spagnolo “La Vanguardia” il premier ha sottolineato il ruolo decisivo della Francia, che da subito si è schierata a sostegno della posizione italiana sul Recovery Fund, apprezzando anche l’azione del cancelliere tedesco Angela Merkel nel rafforzare la consapevolezza della necessità di una risposta straordinaria ad un emergenza senza precedenti.

“L’accordo sul piano di ripresa deve essere raggiunto entro luglio”, ha detto Sanchez evidenziando come l’Ue sia stata la risposta alla Seconda Guerra mondiale e come oggi sia chiamata deve essere anche la “risposta alla pandemia”. Un accordo europeo ambizioso sul Recovery Fund, secondo Sanchez, sarà un “passo senza precedenti” nella storia del progetto comune europeo. Il premier spagnolo ha poi rimarcato l’importanza dell’alleanza tra Spagna e Italia nel presentare una visione comune, evidenziando che anche i Paesi che mostrano una certa “reticenza” nei confronti “di quello che proponiamo beneficiano anche del mercato comune europeo”. Secondo quanto convenuto da Conte e Sanchez, la pandemia ha rinsaldato i rapporti tra Italia e Spagna: il premier spagnolo ha auspicato di poter organizzare un nuovo vertice intergovernativo tra i due paesi entro la fine dell’anno, se le condizioni della pandemia lo permetteranno, dopo l’ultimo avvenuto nel 2014.

L’Autostrada della discordia. Bufera tra il governo e i 5Stelle sulla concessionaria Benetton che dovrebbe gestire la fase di riapertura del Ponte Morandi a Genova

Il nuovo ponte di Genova torna ad essere un caso, con le opposizioni che alzano una vera bufera sul Movimento 5 Stelle. Da M5s arriva subito la risposta dello stato maggiore, che replica: “noi, sulla revoca della concessione ai Benetton, non arretriamo”. Al centro della polemica la lettera con cui il ministero delle Infrastrutture, guidato da Paola De Micheli, annuncia di rispettare la convenzione con Aspi, unica strada per rendere subito percorribile il viadotto. Ma è il premier, Giuseppe Conte, a gettare acqua sul fuoco nella discussione e annuncia :”Chiuderò la procedura in settimana”, annuncia. Sottolinea di “sottoscrivere la dichiarazione della presidente del comitato delle vittime del ponte Morandi”. Il presidente del Consiglio aggiunge: “Finché resta la concessione ad Aspi, il ponte deve essere gestito da Aspi”. Sulla stessa linea la ministra De Micheli. “Ho scritto al Commissario Bucci per comunicare che la gestione del Ponte di Genova andrà al concessionario. Ci sarà sempre un concessionario a gestire. In questa fase concessionario è Aspi che è soggetto all’ultima fase del percorso di revoca”. E’ la precisazione via Twitter del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. Nella lettera, inviata il 6 luglio dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli al commissario straordinario Marco Bucci e per conoscenza al premier Giuseppe Conte, si presenta “il percorso operativo” necessario a inaugurare il ponte di Genova nei tempi previsti, e si scrive che, poiché la revoca di Aspi non è stata ancora perfezionata, “la consegna dell’infrastruttura al concessionario – definito più avanti pro-tempore – deve risultare coerente con l’assetto normativo, anche al fine di prevenire potenziali contenziosi con l’Amministrazione”. De Micheli poi precisa, nel passaggio successivo: “Tale trasferimento, peraltro, non interferisce in alcun modo con la procedura di contestazione in corso, connessa all’incidente verificatosi il 14 agosto 2018, restando all’esito di questa condizionato, né può costituire in alcun modo riconoscimento, diretto o indiretto, della adeguatezza della misura di gestione e manutenzione sinora adottate dal concessionario”. Intanto, è attesa in settimana la decisione della Consulta sul decreto Genova. La Corte Costituzionale è chiamata a decidere sulla legittimità o meno dell’esclusione di Autostrade per l’Italia dai lavori di ricostruzione del ponte sul Polcevera e sui poteri del commissario straordinario. La trattazione in udienza pubblica è iniziata nella tarda mattinata e dopo gli interventi dei legali di Aspi, i primi a prendere la parola, la presidente Marta Cartabia ha sospeso i lavori. Sono numerose le parti. Gli ultimi a intervenire saranno gli avvocati dello Stato Vincenzo Nunziata e Alessandro Jacoangeli. Numerosi gli ammessi, tra cui un gruppo di proprietari di immobili espropriati. In apertura dell’udienza il giudice relatore Augusto Barbera ha ripercorso i termini principali delle questioni, sollevate con cinque diverse ordinanze del Tar Liguria. A seguito del crollo del Ponte, il governo con il decreto 109 del 2018 ha previsto un commissario straordinario per il ripristino in “somma urgenza” del viadotto e ha affidato la demolizione e ricostruzione a terzi, escludendo Autostrade, tenuta però a corrispondere il costo dei lavori. Il Tar dubita che sia costituzionalmente legittimo precludere il diritto di “attivarsi” direttamente per il Ponte. Vengono invocati il principio di ragionevolezza e di legalità, di iniziativa economica e libertà della concorrenza, oltre che l’art. 111 sul giusto processo. Autostrade insiste sugli obblighi e i diritti gravanti sulla concessionaria, spogliata dei poteri di intervenire direttamente.