Lottomatica: Fiom, alta adesione allo sciopero, presto incontro Mise

“E’ stata altissima l’adesione in tutte le sedi e grande la partecipazione al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori di Lottomatica sotto la sede dell’Agenzia dei Monopoli” scrive la Fiom Cgil in una nota. Le lavoratrici e i lavoratori della società, ricorda il sindacato, “sono in stato di agitazione per protestare contro la chiusura delle sedi periferiche, una riorganizzazione che rende più deboli le attività e i lavoratori, e contro la mancata erogazione dei premi del 2020 malgrado i risultati positivi che si determineranno”.

“Positivo – spiega Fabrizio Potetti, coordinatore nazionale Lottomatica per la Fiom Cgil – l’incontro con il direttore dell’Agenzia dei Monopoli che dopo aver ascoltato la situazione aziendale, si è riservato di approfondire alcuni temi denunciati dalle rappresentanze sindacali. Nei prossimi giorni incontreremo il ministero dello Sviluppo Economico per affrontare la situazione e richiedere sostegno nel confronto con un’azienda che molto deve alla professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori italiani e alle concessioni pubbliche che detiene. Gli sforzi enormi che il Paese sta facendo per uscire dalla drammatica crisi prima sanitaria e poi economica dovuta alla pandemia, deve vedere le migliori aziende in prima linea per sostenere l’economia e l’occupazione su tutto il territorio nazionale. Lottomatica è chiamata adesso a sostenere questo sforzo e non a strumentalizzarlo”, conclude Potetti.