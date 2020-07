La giornata politica. Conte presenta il Dl semplificazioni (critiche da Cgil e Cisl). Maretta nel M5S per l’incontro di Casaleggio col premier. A che titolo?

Le metafore automobilistiche si sprecano per il primo via libera al decreto Semplificazioni. “Abbiamo aumentato i limiti di velocità senza eliminare gli autovelox”, annuncia il premier Giuseppe Conte aprendo la conferenza stampa. “Abbiamo tolto il freno della burocrazia e spinto sull’acceleratore”, segue a ruota su Twitter il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Fatto sta che in una seduta notturna di cinque ore, il Consiglio dei ministri ha detto ‘sì’, salvo intese, al decreto contestato da una parte della stessa maggioranza – Leu e Pd – preoccupata di abbassare inevitabilmente il livello di guardia sulla legalità pur di fare veloce. E ‘velocità’ è la parola del momento per il governo che individua nel piano del Mit ‘Italia Veloce’ oltre 130 opere strategiche da realizzare, a cui si aggiungono le opere per i giochi olimpici invernali a Cortina, per la scuola, le carceri, per il dissesto idrogeologico e così via. Costo complessivo: 200 miliardi, da coprire il più possibile con i fondi europei. Così, via libera alla Gronda in Liguria, per anni avversata proprio dal M5S.

Chissà se, in vista del possibile patto con il Pd in vista delle prossime Regionali, i grillini saranno disposti a soprassedere. E poi il ponte sullo Scrivia, sempre in Liguria, che verrà completamente ricostruito. Ma anche tanta alta velocità da Nord a Sud del Paese e dighe in Sardegna e Sicilia. Ce n’è per tutte le Regioni, e forse non è un caso. Niente ponte sullo Stretto di Messina, però. Conte tiene a rimarcare il punto, per la gioia del M5S, e la discontinuità rispetto al passato. “Nessuna novità, in agenda noi abbiamo opere di terra”, replica ai cronisti – in realtà nel provvedimento ci sono norme anche sui porti. I commissari speciali ci saranno, con nuovi poteri, sul modello Genova (che piace alla destra e al M5S) ma anche sul modello Expo (cavallo di battaglia dei renziani). “Siamo giunti a una sintesi grazie alle esperienze precedenti”, spiega a Chigi la ministra dei Trasporti in quota Pd Paola De Micheli, consapevole che i commissari speciali non piacciono proprio a tutti. Il commissario “non sarà necessario, ma sarà possibile ricorrervi qualora vi siano complicazioni”, chiarisce il premier. E nuove regole, come annunciato, anche per gli appalti di dimensioni più contenute fino al 31 luglio 2021. In particolare, nessuna gara per i lavori al di sotto dei 150mila euro, ma affidamenti diretti. E niente bando di gara fino a 5 milioni di euro. Lo stesso dicasi per le opere urgenti dettate dall’emergenza del Coronavirus. Stop alla “paura della firma” dice il presidente del Consiglio: ai funzionari pubblici deve convenire sbloccare le opere. Per questo è stato riformato “con larghissima condivisione” l’abuso d’ufficio, ma “non abolito”, precisa il premier per tranquillizzare gli animi dem più sensibili al tema della legalità. Mentre è stato cancellato il danno erariale per dolo ed è rimasto soltanto quello per colpa, vale a dire dove c’è l’intenzionalità di nuocere. Il decreto contiene poi un meccanismo per evitare di bloccare i cantieri anche in caso di ricorsi al Tribunale e contenziosi: ci sarà una squadra di tecnici dedicata a risolvere gli intoppi. Ed è previsto un fondo statale per finire i cantieri ancora aperti.Ma ‘semplificazione’ significa anche stop alle attese infinite per le autorizzazioni nella Pubblica amministrazione che dovrà rendere pubblici i tempi di erogazione delle pratiche. Passa tuttavia il dimezzamento dei tempi per la concessione della Valutazione di impatto ambientale (la Via), oltre allo snellimento delle procedure per gli interventi sulla rete idrica, le bonifiche, lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Interventi di cui l’Italia ha bisogno, ma sui quali l’Anac accende i riflettori per possibili infiltrazioni mafiose. Non scompare invece l’obbligatorietà del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) necessario per iniziare un cantiere edile, una vittoria che Graziano Delrio intesta al Pd.

Il tutto però è stato approvato dai ministri “salvo intese”. Manca ancora, spiega Conte, “un’intesa tecnica” per la quale ci vorrà “qualche giorno”. Dopo di che, il decreto “madre di tutte le riforme” di cui il Paese deve “vantarsi” in Europa sarà finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e costituirà “la base per il nostro Recovery plan”: una sorta di patente con cui Conte intende presentarsi di fronte all’Ue per dire che anche l’Italia sa fare le riforme dunque si merita la fiducia dei partner europei e i cospicui fondi messi a disposizione dall’Unione. Fondi che però, a quanto pare, per ora non includono il Mes su cui, interpellato, Conte taglia corto: “Non intendo sollecitare Spagna e Portogallo a farne uso”. Non a caso, i due Paesi dell’Europa meridionale più simili all’Italia. Sul decreto, hanno espresso molte riserve i sindacati. La Cgil è intervenuta con un lungo comunicato, che pubblichiamo in altra parte del nostro giornale. La Cisl parla esplicitamente di “libro dei sogni”. “Il dl semplificazioni, che non è stato il frutto di un confronto vero con le parti sociali, rischia di essere un altro libro dei sogni, nonostante le buone intenzioni del governo di sbloccare i cantieri per le tante opere pubbliche di cui il Paese ha bisogno da tempo” sottolinea infatti il segretario confederale della CISL, Andrea Cuccello.

Sul Dl Rilancio è stata posta la questione di fiducia. Ma esplode la polemica sull’incontro tra Casaleggio e Conte

Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia per l’approvazione del Dl rilancio, nell’Aula della Camera. La conferenza dei capigruppo definirà i tempi per la relativa votazione (il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 18 luglio e non è stato ancora discusso dal Senato). Il testo su cui il governo ha posto la fiducia è quello contenente le modifiche, licenziate dalla commissione Bilancio, dopo le osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato. Nel frattempo esplode la polemica per la visita di Davide Casaleggio a palazzo Chigi, dove ha incontrato il presidente Conte. Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau, dunque un privato cittadino ha poi spiegato che “abbiamo parlato un po’ di tutto”, ai cronisti lasciando la sede del Governo, scherzando, poi, con chi, di loro, continuava ad inseguirlo. Ma in M5s c’è, a dir poco, maretta, per questa sua iniziativa, che ha sorpreso diversi esponenti del Movimento, secondo quanto riferito da diverse fonti anche parlamentari. Al momento non sembra essere in programma un incontro dello stesso Casaleggio con i parlamentari pentastellati. Tra alcuni di loro gira un interrogativo sul motivo del suo faccia a faccia con Conte. In realtà, Casaleggio ha spiegato ai giornalisti di aver presentato a Conte soprattutto il piano dell’Associazione Casaleggio sull’innovazione, cosa davvero singolare, dal momento che esiste una ministra, Pisano, che dovrebbe occuparsene ormai da quasi un anno. Domani, sempre a Roma, Casaleggio dovrebbe vedere Luigi Di Maio, con il quale è socio dell’Associazione che detiene il logo M5s. Di Battista lo ha incontrato a cena lunedì sera. L’ipotesi è che si sia parlato delle prospettive del Movimento anche in vista dei prossimi Stati generali, annunciati da Di Maio e che dovrebbero, secondo diversi esponenti, fino al loro svolgimento lasciare le mani libere a M5s per le regionali di settembre sulla delicata questione delle alleanze con gli altri partiti. Nelle ultime ora si era parlato della possibilità di un intervento sulle amministrative del garante, Beppe Grillo, ma come sempre la risposta alle indiscrezioni è: “Beppe è Beppe, decide lui quando parlare”.