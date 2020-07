Il nostro settimanale Eccoci va in ferie. Arrivederci a settembre

Anche il settimanale Eccoci e i suoi autori se ne vanno in ferie. Dopo mesi assai duri e difficili per l’Italia e il mondo intero, attraversati dalla bufera della pandemia da Covid-19, è arrivato il momento per una pausa. Il nostro pensiero va ovviamente a tutti e tutte coloro che in questi mesi hanno sostenuto indicibili sofferenze, per la perdita dei propri cari, o per aver attraversato il dramma della malattia. Così come non possiamo fare a meno di ringraziare l’intero personale sanitario che ha sostenuto l’epidemia pagando prezzi altissimi. Al loro, il nostro augurio più solidale e fraterno di un’estate finalmente serena.

Il settimanale tornerà sulle pagine di Jobsnews.it a settembre. Ma il nostro quotidiano non chiuderà i battenti, e saprà offrire ai lettori informazioni e commenti, come sempre abbiamo fatto in questi anni. Buone e serene ferie estive a tutti i nostri lettori e alle nostre lettrici.

La direzione e la redazione di Jobsnew.it.