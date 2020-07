Governo. Aspi e Mes, i due dossier che spaccano la maggioranza. E incombe il Consiglio d’Europa

Si apre il confronto nel governo sul piano di Aspi recapitato nel tardo pomeriggio di sabato. Piano che è sul tavolo di palazzo Chigi e sarà al centro del Cdm di martedì (ma è possibile che l’esecutivo si prenda ancora altro tempo). Ma il confronto nell’esecutivo è partito tra nuove tensioni perché i pentastellati restano sulle barricate. “Sono state accolte tutte le richieste avanzate, sarà difficile dire di no”, spiega un ministro del Pd che esprime soddisfazione per il cambio di marcia dell’azienda. Secondo fonti parlamentari della maggioranza lo stesso premier avrebbe apprezzato il passo avanti nella trattativa ma nella sede del governo non filtrano commenti. “A questo punto – dice un’altra fonte dem dell’esecutivo – non si può pensare di chiudere la porta in faccia ad Aspi”. Il Movimento 5 stelle considera invece la revoca della concessione come la via maestra da portare avanti. Ma nel merito oggi le carte sono cambiate, rilanciano anche i renziani (“si guardi agli interessi dei cittadini”, l’appello della Boschi). Il timore degli alleati dei pentastellati è che ci possa essere una posizione ideologica, ovvero un no preventivo da parte M5S. Si riaffacciano insomma i fantasmi del Mes, anche se il dossier Autostrade non si potrà rinviare, come invece si farà sul possibile utilizzo del fondo Salva Stati. Da parte di Aspi c’è stata una apertura sul piano tariffario e sulle compensazioni. L’azienda ha aperto sul possibile ingresso di nuovi investitori. Per chiudere la pratica della revoca sul tavolo ci sarebbero 3,4 miliardi come risarcimento per il crollo del Ponte. Bisognerà vedere se si riuscirà a convincere il Movimento 5 stelle ad accontentarsi di mettere i Benetton in minoranza (si parla della possibilità di scendere al 30% delle azioni). La partita comunque è entrata dunque nel vivo e “si deve giocare nel merito”, afferma un ‘big’ dem.

“Per noi resta no”, in tardissima serata fonti di primo piano del M5S ‘bocciano’ all’Adnkronos la proposta avanzata da Autostrade per l’Italia per risolvere il nodo concessioni, recapitata nel tardo pomeriggio ai ministeri dei Trasporti e dell’Economia nonché a Palazzo Chigi. Il risarcimento di 3,4 miliardi per chiudere il procedimento, i 13,2 miliardi di investimenti e 7 di manutenzioni, nonché un taglio dei pedaggi, un incremento medio annuo massimo dell’1,75% sull’intero arco temporale della concessione non bastano a convincere i grillini. E questo nonostante l’Aspi nella sua proposta abbia evitato anche di chiedere la modifica del dl Milleproroghe, ovvero della norma che riduceva l’indennizzo a 7 miliardi in caso di revoca, cifra di gran lunga più bassa dei 23 miliardi previsti dalla convenzione siglata nel 2008. Intanto i tecnici continuano a studiare il documento con le proposte avanzate dall’azienda, ma la posizione dei 5 Stelle appare già netta. Per i 5 Stelle la via maestra resta dunque quella della revoca o in alternativa l’uscita di scena dei Benetton da Aspi, senza ruoli di minoranza. Ma a questo punto la parola decisiva spetterà al Cdm, dove le posizioni delle forze di maggioranza restano distanti.