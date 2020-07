Fillea Cgil. Dai dati Anac si evince che il Codice appalti sta funzionando

“La relazione dell’Anac conferma, per l’ennesima volta, che il Codice Appalti in vigore sta funzionando, che lo sblocca-cantieri ha solo peggiorato il quadro normativo e complicato la vita alle stazioni appaltanti e che i temi oggi su cui agire sono: come qualificare di più la pubblica amministrazione e dotarci di sistemi di controllo su legalità e qualità più rapidi ed efficaci.” Cosi Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil commenta il rapporto annuale presentato oggi dall’Anac. “A questo punto mi domando e domando al Governo: quanto ha senso modificare ulteriormente il Codice, svuotandolo con decine di Commissari che opereranno come uomini soli al comando? Perché ridurre trasparenza e legalità indebolendo i controlli preventivi e tornando alle liste delle imprese fiduciarie? Perché compromettere i diritti dei lavoratori liberalizzando il sub appalto? Rischiamo di ingolfare ulteriormente la macchina e, attraverso l’affidamento senza bandi pubblici, tra qualche anno scoprire di aver alimentato una nuova tangentopoli, soprattutto a livello locale” conclude il numero uno degli edili Cgil.