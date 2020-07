Ennio Morricone, autore di musiche immortali e simbolo della musica italiana è morto a 91 anni. Tutto il mondo è in lutto

Si è scritto il necrologio, Ennio Morricone. Necrologio che verrà pubblicato domani su tutti i giornali più importanti.”Io Ennio Morricone sono morto. Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicino ed anche a quelli un po’ lontani che saluto con grande affetto. Impossibile nominarli tutti. Ma un ricordo particolare è per Peppuccio e Roberta, amici fraterni molto presenti in questi ultimi anni della nostra vita. C’è solo una ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un funerale in forma privata: non voglio disturbare. Saluto con tanto affetto Ines, Laura, Sara, Enzo e Norbert per aver condiviso con me e con la mia famiglia gran parte della mia vita. Voglio ricordare con amore le mie sorelle Adriana, Maria e Franca e i loro cari e far sapere loro quanto gli ho voluto bene. Un saluto pieno, intenso e profondo ai miei figli Marco, Alessandra, Andrea e Giovanni, alla mia nuora Monica, e ai miei nipoti, Francesca, Valentina, Francesco e Luca. Spero che comprendano quanto li ho amati. Per ultima Maria (ma non ultima). A lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio”.

Da Le Monde alla Bbc la morte di Ennio Morricone è la notizia che apre i siti di tutto il mondo. Gli americani mettono in luce i forti legami del maestro con il cinema di Hollywood. ‘Muore il creatore della musica per il cinema moderno’, è il titolo dedicato dal New York Times al compositore. ‘Muore a 91 anni il vincitore di Oscar Ennio Morricone’, scrive la Cnn sul suo sito. ‘E’ morto il celebre compositore di Hollywood’, titola la Cbs. ‘E’ morto il fedele collaboratore di Sergio Leone’, scrive Le Figaro, mentre Le Monde si limita a un sobrio ‘E’ morto il compositore Ennio Morricone’, ma mette la notizia in primo piano sul suo sito. Stesso titolo anche per El Paìs che rende omaggio al maestro pubblicando un video di circa tre minuti che ne riassume la straordinaria carriera. ‘Muore l’eterodosso che fischiava canzoni d’amore’, è la dedica de El Mundo accompagnata da un filmato con le composizioni più celebri di Morricone. ‘Il compositore cinematografico Ennio Morricone è morto’, è il titolo del Frankfurter Allgemeine Zeitung sopra ad un bellissimo primo piano del maestro. La Bild pubblica gli estratti di una delle sue ultime interviste in cui il compositore dichiarava la musica di un film “deve raccontare quello che non si dice e quello che non si vede”. Per la Bbc “muore a 91 il prolifico compositore che diede il suo contributo agli ‘spaghetti western’ e a rendere Clint Eastwood una star”. Un aspetto messo in evidenza anche dal Guardian: ‘Contribuì a definire il western ma poi si dedicò a tutti i generi’. Anche in America Latina si ricorda Morricone. L’argentino Clarin sottolinea che compose “oltre 500 opere” ed è “entrato nella storia del cinema”.

Due Premi Oscar (alla carriera nel 2007 e per le musiche del film di Quentin Tarantino “The Hateful Eight” nel 2016); tre Grammy Awards; tre Golden Globes; sei Bafta; dieci David di Donatello; undici Nastri d’argento; due European Film Awards; un Leone d’Oro alla carriera; un Polar Music Prize: sono alcuni degli oltre cento riconoscimenti che hanno segnato la straordinaria attività musicale di Ennio Morricone. Agli Oscar ha ricevuto anche cinque nomination per la miglior colonna sonora: nel 1979 per “I giorni del cielo”, nel 1987 per “Mission”; nel 1988 per “The Untouchables – Gli intoccabili”; nel 1992 per “Bugsy”; nel 2001 per “Malèna”. Altre cinque nomination ricevute per i Golden Globes: nel 1985 per “C’era una volta in America”; nel 1988 per “The Untouchables – Gli intoccabili”; nel 1990 per “Vittime di guerra”; nel 1992 per “Bugsy”; nel 2001 per “Malèna”. Ha conquistato i Golden Globes per la miglior colonna sonora: nel 1987 per “Mission”; nel 2000 per “La leggenda del pianista sull’oceano”; nel 2016 per “The Hateful Eight”. La carriera del maestro Morricone è contrassegnata da prestigiosi riconoscimenti in Italia e all’estero. Il lunghissimo elenco contempla il Pardo d’onore del Festival internazionale del film di Locarno (1989); il Prix Fondation Sacem del XLIII Festival di Cannes per “Nuovo Cinema Paradiso” (1990); la Grolla d’Oro alla carriera (1992); l’Efebo d’argento per “Jona che visse nella balena” (1993): il Golden Soundtrack dell’Ascao di Los Angeles (1994); il Leone d’oro alla carriera alla 52esima Mostra del Cinema di Venezia nel 1995; il Premio Sergio Leone alla carriera (2003). Nel 2008 è stato insignito dell’Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda; nel 2009 del Premio America della Fondazione Italia Usa; nel 2010 del Polar Music Prize a Stoccolma; nel 2013 del Premio Ignazio Silone per la cultura. Ha ricevuto inoltre numerose lauree honoris causa, tra cui quelle dell’Università di Cagliari, dell’Università di Roma Tor Vergata, dell’Università Statale di Milano. Numerose anche le cittadinanze onorarie ricevute dai comuni italiani, tra i quali Cervara, L’Aquila, Catanzaro, Bagheria, Caserta. L’ultimo riconoscimento è del mese scorso: il 5 giugno in Spagna gli è stato conferito il prestigioso Premio Principessa delle Asturie 2020 per le arti.

“Tante pietre a ricordare”. E’ il titolo dell’ultimo inedito da quattro minuti per orchestra, coro e voce bianca composto in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi, che sarà eseguito per la prima volta dall’orchestra e dal coro del Teatro Carlo Felice di Genova, la sera prima dell’inaugurazione del nuovo viadotto. Ad annunciarlo, nel giorno dell’addio al compositore, il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci. Il brano era stato scritto da Morricone su richiesta dello stesso Bucci e del sovrintendente del Felice, Claudio Orazi. Bucci spiega di aver “avuto il piacere e l’onore di potermi confrontare con lui direttamente perché ha voluto regalare alla città un brano dedicato alle vittime del Ponte Morandi. A nome mio e di tutti i genovesi, esprimo alla famiglia Morricone le più sentite condoglianze per la perdita del maestro, simbolo della musica italiana nel mondo”. Per Orazi, “la generosità con cui accolse la proposta di comporre un brano per l’inaugurazione del nuovo ponte è la migliore testimonianza di quale grande uomo fosse, impegnandosi subito nella nuova composizione, interessandosi di ogni particolare, fino all’ascolto personale di ogni voce bianca del coro del teatro. Fino all’ultimo, il maestro Morricone ha dimostrato, con semplicità, di associare alla grandezza dell’artista una costante e ammirabile umiltà”.

Un cordoglio ‘sincero’ per il mago delle colonne sonore, il compositore del secolo capace di vincere due Oscar e di legare per sempre il suo nome alle musiche di Hollywood. Ennio Morricone non c’è più e il mondo della politica si stringe senza distinzioni di colore attorno alla figura del leggendario musicista romano. A partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La sua scomparsa ci priva di un artista insigne e geniale”. “Raffinato e popolare”, per il capo dello Stato ha lasciato “un’impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento”, difendendo il prestigio nostrano nel mondo. Poche ore dopo la sua morte, annunciata dall’amico di famiglia Giorgio Assumma, da Palazzo Chigi arriva il tweet di Giuseppe Conte: “Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere”.

“La scomparsa di un grande musicista e compositore come Ennio Morricone ci addolora profondamente. Ci lascia un genio del nostro tempo che con le sue opere ci ha fatto sognare ed emozionare. Espressione della nostra creatività e del nostro talento, con i suoi capolavori ha dato lustro all’Italia nel mondo. Alla famiglia del Maestro il mio profondo cordoglio e quello di tutta la Confederazione” scrive il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.