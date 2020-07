Dl Semplificazioni. Genovesi, Fillea Cgil, punti aperti, serve confronto

“Aspettiamo di vedere i testi definitivi e salvo intese, ma se sarà confermato il ripristino del Durc a luglio, dopo il colpo di mano avvenuto alla Camera, e lo stop ad ogni ulteriore liberalizzazione dei sub appalti, queste saranno buone notizie” afferma in una nota Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil, secondo il quale però rimangono aperti numerosi punti. “Il primo”, osserva, “è l’impegno assunto da Conte di generalizzare la congruità come strumento per combattere ulteriormente il lavoro irregolare e far rispettare i contratti collettivi dell’edilizia, il secondo è introdurre la ‘patente a punti’ per rafforzare la sicurezza in cantiere. Infine, ma non per importanza, dobbiamo capire se su protocolli antimafia, clausole sociali in caso di subentro, terna dei sub appaltatori, motivi di esclusione e soprattutto trasparenza e lotta alla corruzione vi siano o meno rischi di manomissioni”.

Secondo Genovesi, “la semplificazione passa per la qualificazione delle stazioni appaltanti, dall’assumere migliaia di tecnici dopo anni di blocco del turnover, dalla qualificazione sia a monte che a valle delle imprese, premiando quelle più strutturate e che investono in innovazione, dalla progettazione ai nuovi materiali. La stessa figura del commissario straordinario deve limitarsi a pochissimi casi e deve sempre prevedere obblighi contrattuali chiari e una vigilanza collaborativa dell’Anac. Insomma – continua Genovesi – andrebbe rovesciata la filosofia seguita finora: proprio perché vi sono e vi saranno grandi risorse da destinare ai cantieri pubblici, questa deve essere un’occasione per qualificare e potenziare Pubbliche Amministrazioni ed imprese, combattere lavoro nero ed irregolarità, far crescere un sistema di aziende sano che investa sulle professionalità e sulla sostenibilità. Ci attendiamo quindi presto un confronto con il Governo per poter contribuire a cantieri veloci, che siano però trasparenti e sicuri. La mobilitazione della categoria non si ferma, vigileremo in tutti i passaggi necessari affinché il Paese riparta con più giustizia sociale e con più occupazione di qualità”, conclude il segretario generale degli edili Cgil.