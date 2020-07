Coronavirus. 30 luglio. 389 nuovi casi e 3 decessi. Le preoccupazioni degli scienziati. 17 milioni i casi nel mondo. In Usa 1 morto al minuto

Aumentano i nuovi casi da Coronavirus su base quotidiana, ma con più tamponi effettuati. Sono 389 i nuovi contagiati, in netto aumento rispetto a ieri quando erano stati 289. Il numero totale dei casi sale così a 247.158 mentre il numero degli attualmente positivi sale a 12.230 con un decremento rispetto a ieri di 386 persone. Questi alcuni dei dati sull’emergenza epidemiologica Covid-19 nelle ultime 24 ore diffusi dal ministero della Salute. Sono invece 3 i decessi nell’ultima giornata, in calo rispetto a ieri quando erano stati 6, che portano il totale a 35.132. Sono poi 765 in più di ieri i dimessi/guariti, nel complesso 199.796. Analizzando i dati diffusi dal ministero della Salute emerge come oggi torni ad aumentare il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 47, nove persone in più di ieri. Aumenta lievemente anche il numero di pazienti ricoverati con sintomi: sono 748, 17 in più di ieri. In aumento, invece, il numero dei tamponi effettuati: da ieri ne sono stati registrati 61.858, in aumento rispetto ai 56.018, del giorno precedente.

Il parere preoccupato degli scienziati italiani: Pregliasco, Vaia, Ricciardi

I dati italiani di Covid-19 oggi evidenziano “un’ondulazione elevata che può preoccupare, se verrà confermata nei prossimi giorni” afferma il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco. “Il virus circola – aggiunge – e quindi vedo ancora l’aspetto positivo della capacità di individuazione dei positivi, anche tenendo conto del numero dei tamponi. Resta da vedere se il trend si conferma”, conclude l’esperto, che si dice “ancora ottimista”. Viceversa, il dottor Francesco Vaia si dice invece “terrorizzato da quello che succederà o potrà succedere a settembre, penso a scuola e bus. E sono contrarissimo alle lezioni nei cinema e nei teatri. Dobbiamo aumentare gli spazi per i giovani”. Analoghe preoccupazioni esprime il dottor Walter Ricciardi. “Oggi non siamo in una fase post Covid, non siamo in attesa di una seconda ondata. E’ un’ondata unica e siamo in pieno Covid anche a livello europeo”. E’ il monito di Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e docente di Igiene all’Università Cattolica, che intervenendo al webinar ‘Andare in vacanze in maniera consapevole e responsabile’ promosso da Canova Club invita a non abbassare il livello di attenzione. “Siamo stati bravi”, ma non è finita, è il messaggio. “Questo è un virus insidioso che si è evoluto per trasmettersi. E in Italia ci troviamo in una situazione non chiara nella sua evoluzione”. E’ importante, spiega l’esperto non perdere di vista la situazione sul fronte sanitario. “La differenza più eclatante fra noi e per esempio gli Usa”, dice Ricciardi, “è che non avendo loro un sistema di coordinamento pubblico e non avendo optato per una politica unica a livello federale, scontano problemi di sanità pubblica enormi, hanno morti e milioni di infetti e conseguenze gravissime sull’economia. Secondo la Federal Reserve in pochi mesi hanno ridotto del 30% loro Pil”. Questo mostra che “non ci può essere soluzione ai problemi economici senza una soluzione ai problemi sanitari”.

17 milioni i casi nel mondo.In Usa 1 morto al minuto

I casi di Covid-19 nel mondo hanno superato quota 17 milioni e 667 mila morti. Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti con una media, nelle ultime 24 ore, di circa una vittima al minuto, per un totale di oltre 151 mila decessi dall’inizio della pandemia. Segue il Brasile con 2,5 milioni di casi. Qui, sono risultati positivi al Covid-19 anche la first lady Michelle Bolsonaro, e il ministro della Scienza e della Tecnologia Marcos Pontes. E’ il quinto membro infettato del gabinetto del presidente Jair Bolsonaro, già risultato positivo nelle scorse settimane. La curva dei contagi è tornata a crescere anche in Europa, con in testa Spagna e Germania. Il paese iberico ha superato per il secondo giorno consecutivo i mille infetti, con 1.229 contagi confermati in 24 ore, mentre Berlino si è fermata a quota 900. Nella comunità autonoma di Madrid è entrato in vigore l’obbligo delle mascherine anche all’aperto. Una misura già in atto nelle altre regioni, ma che nella capitale si era limitata agli spazi chiusi. Ora anche chi vorrà prendersi un caffè in terrazza o passeggiare all’aperto dovrà usare le protezioni. La pandemia accelera anche in Polonia e Romania che hanno registrato un record assoluto di infetti nelle ultime 24 ore. L’Organizzazione mondiale della sanità ha nuovamente lanciato un appello ai giovani affinché rispettino le misure sul distanziamento sociale per arginare la diffusione della pandemia. Secondo l’agenzia Onu infatti, una gran parte dei nuovi focolai registrati nell’emisfero settentrionale, sono ricollegabili a un abbassamento del livello di guardia tra i ragazzi. “I giovani non sono invincibili”, ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, “ecco perché anche loro devono prendere le stesse precauzioni valide per gli altri”. Negli Stati Uniti, la speaker della Camera Nancy Pelosi ha annunciato che l’uso della mascherina sarà obbligatorio durante le votazioni. La misura è stata presa dopo che un deputato repubblicano è risultato positivo.