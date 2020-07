Coronavirus. 21 luglio. 129 nuovi casi e 15 decessi. Nel mondo quasi 15 milioni i contagi, superata la soglia dei 600mila morti

Sono 129 i nuovi casi di persone contagiati dal Coronavirus in Italia il cui totale è salito a 244.752. E’ quanto si legge nel bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, sottolineando che i decessi sono stati 15, portando il totale a 35.074. Ci sono poi 732 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 49 sono in terapia intensiva mentre 11.467 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 12.248 persone. Cala il numero delle regioni italiane ‘Covid-free’. Oggi sono 6, ovvero Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Ieri, invece, erano a contagio zero anche Umbria, Marche e la Provincia autonoma di Bolzano. Nel Lazio parte una campagna di sensibilizzazione per non abbassare la guardia sulle misure di prevenzione al Coronavirus. La campagna informativa invita tutti al rispetto delle regole. Sui manifesti si legge: ‘Non diventare complice del COVID: usa la mascherina, igienizza le mani e mantieni le distanze’. E vengono appunto riportate in maniera didascalica le buone pratiche con l’invito esplicito: “continua a rispettare le norme di sicurezza”.

La situazione nel mondo: 14.706.950 casi e 609.971 decessi

La pandemia del nuovo coronavirus ha registrato nelle ultime 24 ore 199.400 casi confermati, innalzando a oltre 14,7 milioni il totale delle persone contagiate. Lo riferisce la Johns Hopkins University, spiegando che sono 14.706.950 le persone contagiate e 609.971 quelle che hanno perso la vita per complicanze legate all’infezione. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con 3.830.926 contagi e con 140.909 vittime, seguiti dal Brasile con 2.118.646 positivi e 80.120 morti. Al terzo posto l’India, con 1.155.388 contagiati e 28.082 morti, seguita dalla Russia con 776.212 contagi e 12.408 vittime. Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato 110 decessi dovuti all’epidemia di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio della pandemia di 45.422 morti. Stando ai dati dell’Nhs, nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 445 nuovi casi positivi accertati, per un totale di 295.817 contagi. “Non lo sentirete mai sulle Fake News riguardanti il virus cinese, ma rispetto alla maggior parte degli altri paesi, che soffrono molto, stiamo molto bene – e abbiamo fatto cose che pochi altri paesi avrebbero potuto fare!”. Così su Twitter il presidente Usa Donald Trump. “Non ha idea di cosa fare. Zero. Ha un’unica cosa in mente, ovvero come vincere le elezioni non importa quante persone si ammalano o muoiono di Covid-19” afferma il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, attaccando Donald Trump accusato di aver spinto gli Stati Uniti a riaprire contravvenendo alle raccomandazioni degli esperti medici. Critica Trump anche Hillary Clinton: “ha fallito. Non sembra all’altezza del lavoro. Non sembra capace di avere l’attenzione, la concentrazione e la disciplina di concentrarsi sul problema”, dice l’ex First Lady.

Iss, il 60% dei casi è under 50 e la media è 43 anni

Ormai 6 persone su 10 tra quelle contagiate dal Sars-Cov-2 hanno meno di 50 anni e continua a scendere, toccando i 43 anni, l’età mediana (misura simile alla media, che rappresenta il valore centrale tra i dati) a fronte dei 61 anni che si registrano da inizio pandemia. Mentre scende al 47% la percentuale di donne tra i positivi. E’ quanto emerge dalla nuova infografica settimanale pubblicata sul portale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), che riporta i dati relativi agli ultimi 30 giorni e aggiornati al 20 luglio. Basta confrontare questi dati con quelli dall’inizio della pandemia ad oggi per vedere come la popolazione di Covid positivi sia mutata in questi mesi. Il 50,2% dei contagiati negli ultimi 30 giorni ha, infatti, tra 19 e 50 anni, e rappresenta la fetta maggiore. Sommata al 10,8% dei contagiati under 18 anni porta il totale dei casi sotto i 50 anni al 60%. Continua, d’altro canto, a calare la percentuale dei più anziani, che erano invece prima i più colpiti: il 22,8% ha tra 51 e 70 anni e solo il 16,2% ha oltre 70 anni. Gli uomini rappresentano ora il 53% dei positivi al Sars-Cov-2: la loro percentuale continua ad aumentare, visto che, se si considerano anche i dati dei mesi precedenti, il totale dei casi tra i maschi non supera il 46%.

Il ministro della Salute Speranza, responsabilità da risorse Ue inedite

Abbiamo un’enorme responsabilità, risorse inedite che pero dobbiamo spendere bene, ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo all’assemblea di Coldiretti, riferendosi alla trattativa appena conclusa in Europa. “Penso che l’opportunità stia arrivando, lo vedo negli esiti di stamattina, io ho ricevuto un messaggio molto presto dal presidente Conte, che segnalano che c’è una nuova consapevolezza anche in Europa. Le risorse che sono state messe in campo sono senza precedenti, e lo è anche il principio della corresponsabilità del debito, c’è l’idea che per la prima volta il debito che si costruisce è di tutti i paesi europei. La sfida è fare bene il nostro dovere”. Secondo Speranza è il momento di fare riforme. “Insieme alle risorse abbiamo bisogno delle riforme. Negli ultimi 15 anni sono state fatte regole che hanno fatto male al Ssn, ora invece c’è una nuova consapevolezza, si è capito quanto è importante avere un medico, un infermiere, un ospedale. Il nostro Ssn è una pietra preziosa che ci hanno consegnato i nostri padri, la sua universalità è un valore fondante della nostra Costituzione, dobbiamo tenercelo stretto. Non è così in tutto il mondo”. Secondo Speranza serve un patto di tutte le forze del paese. “E’ una fase decisiva, di ricostruzione, sono fasi in cui ci si può mettere tutto l’entusiasmo possibile. Ci si deve mettere un piano paese, non basta il governo, dobbiamo fare squadra, dobbiamo fare sistema paese. Abbiamo un’enorme responsabilità, risorse inedite che però dobbiamo spendere bene. Tutti insieme dobbiamo ragionare su quale sia la visione di fondo del paese. La salute, intesa come ‘One health’ che tiene insieme la salute dell’uomo, dell’ambiente, degli animali, è la prima cosa, dobbiamo chiudere la stagione dei tagli e aprire una grande stagione di investimenti”.