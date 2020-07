Calcio. Serie A, 33esima giornata. La Juve fermata dal Sassuolo, a 9 punti dallo scudetto. Atalanta ne fa 6 al Brescia, Lazio bloccata a Udine

La Juve si ferma a Reggio Emilia contro il Sassuolo e recupera un’altra partita chiudendola sul 3-3. La Fiorentina espugna Lecce e vince 3-1, la Roma batte il Verona 2-1 e consolida il quinto posto mentre Udinese e Lazio chiudono sullo 0-0, il Milan batte il Parma per 3 a 1 in rimonta, la Sampdoria supera il Cagliari per 3 a 0. Questi i risultati delle partite disputate mercoledì. Il Sassuolo pareggia con la Juve 3-3 e tiene viva la lotta scudetto. Al Mapei Stadium gol e spettacolo. Nel primo tempo Danilo sblocca il match al 5′, poi Higuain raddoppia all’11’ e Djuricic accorcia le distanze al 29′ dopo tre interventi super di Szczesny. Nella ripresa i neroverdi ribaltano il risultato con Berardi (51′) e Caputo (54′), poi un colpo di testa di Alex Sandro (64′) rimette tutto in parità. Viola devastanti nel successo 3-1 a Lecce, trascinati da un super Ribery e a segno con Chiesa, Ghezzal e Cutrone. Pulgar si fa parare un rigore. Per i salentini traversa di Farias e rete di Shakhov nel finale. La Lazio non approfitta del mezzo passo falso della Juve contro il Sassuolo e non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Udinese nella 33esima giornata di Serie A. I ragazzi di Inzaghi interrompono la striscia di tre sconfitte consecutive, ma alla vigilia dello scontro diretto coi bianconeri non approfittano della frenata della squadra di Sarri e probabilmente dicono addio allo scudetto. Anche perché a Udine la Lazio, e il suo bomber Immobile, non sono apparsi per niente in ottima forma. Sulla carta, la 33/a giornata di campionato per l’Inter rappresenta l’occasione migliore per macinare punti, dare continuità al successo con il Torino, restare agganciata al treno per il secondo posto. In pratica, però, quella contro la Spal è la classica partita-trappola in cui Handanovic e compagni hanno tutto da perdere: gli emiliani hanno ormai un piede e mezzo in Serie B, sono l’unica squadra a non aver vinto una gara post Covid, hanno incassato 14 reti in sei partite segnandone appena tre. Eppure, Antonio Conte tiene alto il livello di guardia. Da quando la stagione è ripresa i nerazzurri hanno già avuto troppi cali di tensione, tra Bologna e Sassuolo, senza dimenticare il Verona.

Risultati 33esima giornata: Atalanta-Brescia 6-2, Bologna-Napoli 1-1, Milan-Parma 3-1, Sampdoria-Cagliari 3-0, Lecce-Fiorentina 1-3, Roma-Verona 2-1, Sassuolo-Juventus 3-3, Udinese-Lazio 0-0, Giovedì 16 luglio: Torino-Genoa (ore 19.30), Spal-Inter (ore 21.45).

Classifica: Juventus 77, Atalanta 70, Lazio 69, Inter 68, Roma 57, Milan, Napoli 53, Sassuolo 47, Verona 44, Bologna 43, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Udinese 36, Torino 34, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.

(Prossimo turno 34esima giornata). Sabato 18 luglio: Verona-Atalanta (ore 17.15), Cagliari-Sassuolo (ore 19.30), Milan-Bologna (ore 21.45), Domenica 19 luglio: Parma-Sampdoria (ore 17.15), Brescia-Spal (ore 19.30), Fiorentina-Torino (ore 19.30), Genoa-Lecce (ore 19.30), Napoli-Udinese (ore 19.30), Roma-Inter (ore 21.45), Lunedì 20 luglio: Juventus-Lazio (ore 21.45).