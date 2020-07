Calcio. Nyon, i sorteggi delle ultime fasi di Champions e Europa League. Atalanta-Psg ai quarti, Juve o Lione contro City o Real Madrid, Barcellona o Napoli vs Bayern o Chelsea

Le ultime gare di Champions ed Europa League della stagione 2019/20 si giocheranno a porte chiuse, a meno di ulteriori novità. Lo ha annunciato l’Uefa in un comunicato ufficiale: “(…) Di conseguenza, alla luce della situazione attuale, il Comitato Esecutivo UEFA ha ritenuto prudente concludere che le partite UEFA si dovranno svolgere a porte chiuse fino a nuovo avviso. Questa decisione è stata presa in accordo con le federazioni e le autorità nazionali dei paesi che ospiteranno le fasi finali della UEFA Champions League 2019/20, la UEFA Europa League 2019/20 e la finale degli otto tornei della UEFA Champions League 2019/20, ovverosia Portogallo, Germania e Spagna. Questa restrizione si applicherà anche alle rimanenti partite della UEFA Youth League 2019/20”.

Accoppiamenti e date dell’ultima fase di Champions League

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon: vincente Manchester City/RealMadrid contro vincente Juve/Lione; RB Lipsia-Atletico Madrid; vincente Barcellona/Napoli contro vincente Bayern Monaco/Chelsea; Atalanta-Paris Saint Germain. Le partite, in gara unica, si giocheranno dal 12 al 14 agosto a Lisbona dove la UEFA ha organizzato le Final Eight a causa della pandemia di coronavirus. La Uefa ha infine pubblicato il calendario della fase finale della Champions League 2019-20, che riprenderà col ritorno degli ottavi ancora da giocare per poi proseguire a Lisbona con la Final Eight. RITORNO OTTAVI DI FINALE 1) Juventus – Lione 07/08, ore 21 (and.0-1); 2) Manchester City – Real Madrid 07/08, ore 21 (and.2-1); 3) Bayern Monaco – Chelsea 08/08, ore 21 (and.3-0); 4) Barcellona – Napoli 08/08, ore 21 (and.1-1). QUARTI DI FINALE a) Atalanta – Paris SG 12/08, ore 21, Stadio Da Luz; b) RB Lipsia – Atletico Madrid 13/08, ore 21, Stadio Alvalade; c) vincente 4 – vincente 3 14/08, ore 21, Stadio Da Luz; d) vincente 2 – vincente 1 15/08, ore 21, Stadio Alvalade. SEMIFINALI vincente b – vincente a 18/08, ore 21, Stadio Da Luz; vincente c – vincente d 19/08, ore 21, Stadio Alvalade FINALE 23/08, ore 21, Stadio Da Luz.

Accoppiamenti e tabellone dell’ultima fase di Europa League

Se riuscirà a superare in gara secca il Getafe negli ottavi l’Inter affronterà la vincente di Rangers-Leverkusen (1-3 all’andata) nei quarti di finale di Europa League. Le Final Eight si giocheranno dal 10 al 21 agosto negli stadi di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen, tutte le sfide saranno ad eliminazione diretta. Al momento il tabellone degli ottavi, che si giocheranno tra il 5 e il 6 agosto, è tutto da completare. Inter-Getafe e Roma-Siviglia si dovranno giocare in gara secca in una sede ancora da definire. Se batterà il Siviglia negli ottavi, che si disputano in gara secca, la Roma nei quarti di finale di Europa League se la vedrà con la vincente di Olympiakos-Wolverhampton (1-1 all’andata).

Questo il tabellone dei quarti di finale e delle semifinali di Europa League dopo il sorteggio svoltosi a Nyon. vincente Wolfsburg/Shakhtar contro vincente Francoforte/Basilea; vincente Lask/Man. United contro vincente Basaksehir/Copenaghen; vincente Inter/Getafe contro vincente Rangers/Leverkusen; vincente Olympiakos/Wolves contro vincente Siviglia/Roma. Le semifinali sono in programma il 16-17 (sedi da confermare), mentre la finale si giocherà il 21 agosto a Colonia.