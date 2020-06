Valter Vecellio. Lega all’attacco della 194 in Umbria. Tesei e Pillon fanno il loro mestiere. La sinistra realizzi alternative concrete

Rosari, Vangeli, crocifissi e altri simboli religiosi esibiti durante comizi e manifestazioni pubbliche, salvo poi mangiucchiare ciliegie e sputacchiare noccioli, mentre a fianco il presidente della regione Veneto Luca Zaia affronta il delicato tema della chiusura del punto nascite dell’ospedale di Borgo Trento, dopo il proliferare di un batterio probabilmente responsabile della morte di alcuni bambini. New Style made Lega-Salvini. Stupirsi dunque che la regione Umbria, da poco “governata” dalla leghista Donatella Tesei decreti il «No all’interruzione di gravidanza farmacologica a casa?» e imponga il ricovero non più in day hospital ma per una durata di almeno tre giorni? Ma no, fanno il loro mestiere, non sarebbero loro, se non lo facessero… La signora presidente sostiene che così si garantisce una maggiore tutela alla donna. Perché nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, si sono registrati casi in cui questa tutela è venuta meno? No, non se ne sono registrati. Dunque, perché questo passo indietro? “Non è assolutamente un passo indietro”, garantisce la signora presidente. “La libertà di una scelta sofferta, come quella dell’aborto, rimane. Ma c’è una maggiore tutela per la salute della donna”. La proposta viene da un signor uomo assessore, si chiama Luca Coletto; proposta prontamente accolta; e di conseguenza abrogate le disposizioni adottate dalla precedente giunta di centro-sinistra.

La legge 194 sull’interruzione di gravidanza prevede il ricovero ospedaliero; al tempo stesso riconosce alle Regioni la facoltà di organizzarsi come meglio ritengono. Così, nel 2018, l’Umbria introduce la possibilità di interrompere la gravidanza con la pillola RU 486, entro la settima settimana di gravidanza, in day hospital e terapia domiciliare. Nessun problema, fino a ieri. Da oggi la nuova disposizione “marca” Lega. La signora presidente respinge le accuse di “crociata contro la legge e il buonsenso”. Dice che ha applicato “la legge nazionale non per togliere un diritto delle donne. Da avvocato impegnata nella tutela dei diritti individuali penso che abbiamo aggiunto la garanzia di poter abortire in sicurezza. Siccome i rischi ci sono e sono evidenti, incidenti di percorso ci possono essere e ci sono stati”. A tutti è noto che di questi tempi meno si frequentano gli ospedali e meglio è per tutti: per i rischi di contagio Covid, e per non ulteriormente appesantire una situazione della sanità pubblica che mostra da tempo tutti suoi limiti e lacune. La signora presidente da questo orecchio è sorda: “Nei nostri ospedali la percentuale Covid è bassissima. Non ci sono problemi”. La signora presidente ha trovato un appassionato alleato: Simone Pillon, uno dei promotori del Family Day, neo-commissario della Lega in Umbria: “Da oggi evitiamo che la donna sia lasciata sola davanti a eventuali rischi come emorragie, infezioni o altre complicanze”.

Inutile chiedere dati e casi che comprovino queste affermazioni. I sostenitori per primi, del resto, parlano al condizionale ed evocano possibilità. Lo scopo di questo provvedimento, del resto è di evidenza solare: lo si è adottato solo per assecondare il volere dell’ultraconservatore Pillon. Il ricovero in ospedale è, di fatto, solo un ulteriore ostacolo che si vuole frapporre nel delicato percorso di una donna che sceglie di interrompere la gravidanza. Risultano assolutamente ingiustificati i motivi di questo gravissimo ritorno indietro, che mette in pericolo il diritto alla salute e all’autodeterminazione delle donne. Tutto questo proprio nelle stesse ore in cui la Società italiana di ginecologia e ostetricia lancia un appello chiedendo di favorire l’interruzione di gravidanza in day hospital, data l’emergenza Covid. Per il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni “in Umbria si torna indietro costringendo le donne a tre giorni di ricovero. È una scelta che comporta tre cose: la riduzione della libertà di scelta, un attacco violento alla privacy e, in piena pandemia, anche l’esposizione delle donne a un rischio più alto di contagio. Tre conseguenze, folli, ideologiche e oscurantiste”. Mettiamola così: la signora presidente della regione Umbria Tesei, l’assessore Pillon, la Lega, fanno il loro mestiere.

Chiediamo ai progressisti, di fare il loro. Il day hospital è stato adottato in molte regioni, dalla Toscana all’Emilia Romagna, dal Lazio alla Liguria. Per non creare disparità e confusione, il ministro della Salute Roberto Speranza si affretti a rivedere i protocolli. Non lasci margini di ambiguità, nelle quali si inseriscono la signora presidente Tesei, Pillon, la Lega. Basta sfogliare i protocolli già applicati in Francia, Regno Unito, Irlanda… Basta ascoltare la comunità scientifica, quella che non esibisce crocifissi, Vangeli e rosari, ma si affida alla scienza e al metodo scientifico. Gli oltranzisti della Lega non hanno capito che le interruzioni di gravidanza non si scoraggiano rendendola difficile, ma assicurando una capillare ed efficace educazione sessuale, e puntando sulla prevenzione assicurata dagli anticoncezionali. Dove non ci vogliono arrivare le Tesei e i Pillon, ci arrivi chi vuole essere e costituire un’alternativa.