Turismo. Secondo un’indagine della Cna, l’Italia è la meta più desiderata dagli under 30

Da un’indagine effettuata da un gruppo di studenti dell’Università di Roma Tor Vergata, nell’ambito del Corso di laurea magistrale ‘Progettazione e gestione dei sistemi turistici’, con il coordinamento della Professoressa Marina Faccioli in collaborazione con CNA Turismo Roma, emerge in maniera inequivocabile che è tanta la voglia di partire fra i giovani under 30. L’Italia è la meta più gettonata, con il 94% delle preferenze contro solo il 6% che vorrebbe recarsi all’estero. La maggioranza del campione, circa il 20%, dichiara che la meta più desiderata è la Sicilia (25%) seguita da Puglia (16%), Campania (10%) e Sardegna (9%). Fra le località più ambite spiccano alcune fra le “grandi bellezze” dell’Italia: Cinque Terre, Costiera Amalfitana, Capri, Matera, oltre a destinazioni tipiche dei vacanzieri romani, come San Felice Circeo.

Nell’analisi, il canale di prenotazione più utilizzato rimane il web, a cui si rivolge quasi la metà del campione, mentre il 18% preferisce il contatto diretto con la struttura ospitante, ed infine il 12% prenoterebbe tramite un’agenzia di viaggi. “In questo momento particolarmente difficile per il settore turistico, apprendiamo con piacere che il nostro amato Paese torna ad essere la meta preferita dei giovani, spesso più attratti da luoghi esotici o da mete europee – commenta così Marco Misischia, presidente di CNA Turismo Roma – Speriamo che questo possa rappresentare un significativo rilancio del nostro comparto e che aiuti a riscoprire la bellezza e l’offerta di qualità dei nostri territori, nei quali è possibile vivere esperienze enogastronomiche e culturali di altissimo livello”.