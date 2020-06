Stati Generali, confronto governo-Confindustria, che vuole soldi subito, 3,4 miliardi dalle accise e riduzione del cuneo fiscale. Conte al Parlamento sul Consiglio europeo, Lega e Fdi abbandonano. La gaffe di Salvini

Si è svolta oggi a Villa Pamphilj, la quarta giornata degli Stati generali dell’Economia. A dialogare con il premier Conte i rappresentanti delle categorie industriali a partire da Confindustria, il cui presidente Carlo Bonomi, nei giorni scorsi, non aveva risparmiato critiche ai metodi dell’esecutivo. Un clima reso ancora più cupo dai dati resi noti dall’Istat proprio in mattinata, che parlavano di una produzione industriale in calo del 29,4% rispetto al mese di marzo. “Eravamo tutti consapevoli che questa emergenza avrebbe portato con sé costi molto alti, non solo quelli umani che non potremo mai dimenticare, ma anche costi sociali ed economici – ha spiegato nel suo discorso d’apertura il presidente del Consiglio -. Si tratta, per l’Italia, di una crisi tra le più profonde della storia della Repubblica”. Dopo aver ricordato tutte le misure messe in campo in poche settimane e aver chiesto scusa per gli errori, Conte si è detto disposto ad un confronto sui prossimi provvedimenti da adottare. “Dobbiamo essere consapevoli che qui ci sono problemi strutturali, se non li affrontiamo adesso difficilmente avremo a disposizione un’altra occasione – ha spiegato -. Li dobbiamo affrontare insieme”. Il presidente del Consiglio ha poi presentato il piano di politica economica e sociale del governo, articolato in 187 punti tra mission e singoli progetti.

Bonomi ha portato al tavolo le rimostranze delle imprese che chiedono interventi rapidi, soprattutto sul fronte della liquidità e ‘battono’ da sempre su un tema a loro particolarmente sentito, quello della riduzione del cuneo fiscale sul lavoro. La liquidità, nella Fase 3, è senz’altro un tema più urgente e accennato spesso dallo stesso Bonomi: dopo aver incontrato la squadra dell’esecutivo, il leader degli industriali ha lamentato su twitter i “gravi ritardi” per le procedure annunciate a sostegno della liquidità. Onorare subito i debiti contratti con le imprese e restituire i 3,4 miliardi di accise sull’energia. Sono due delle richieste fatte dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi. “L’impegno contro una nuova dolorosa recessione può avere successo solo se non nascondiamo colpe ed errori commessi da tutti negli ultimi 25 anni – ha scritto Bonomi su Twitter dopo l’incontro con il premier Giuseppe Conte – . Ora si onorino i contratti e i debiti verso le imprese”. Bonomi ha auspicato anche un “immediato rispetto per la sentenza della Magistratura che impone la restituzione di 3,4 miliardi di accise sull’energia, impropriamente pagate dalle imprese e trattenute dallo Stato, nonostante la sentenza della Corte di Cassazione che ne impone la restituzione”. Quanto alla cassa integrazione, Bonomi ha aggiunto: “è stata anticipata in vasta misura dalle imprese e così sarà per ulteriori 4 settimane e ci sono stati gravi ritardi anche per le procedure annunciate a sostegno della liquidità. Le misure economiche italiane si sono rivelate più problematiche di quelle europee”. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha osservato che “Confindustria sa benissimo che lo Stato farà la sua parte. E’ una questione tecnica che questi rimborsi non possono essere pagati due volte. Esiste – ha continuato – un elemento procedurale che va affrontato e risolto con la buona volontà da parte di tutti”.

Conte in Parlamento per l’informativa sul Consiglio Europeo. Serve coesione nazionale. Ma Lega-FdI abbandonano aula

A voler asciugare i concetti, il succo della doppia informativa alla Camera e al Senato di Giuseppe Conte si è rivelato un appello all’unità rivolto non solo alle opposizioni – la Lega peraltro ha abbandonato l’aula in segno di protesta, giusto per far capire subito l’antifona, e sulla stessa lunghezza d’onda si è sintonizzata Fratelli d’Italia, ma non Forza Italia che resta invece tra i banchi – ma anche ai partner europei. Al di là degli Stati Generali, delle polemiche sulla location di Villa Pamphili, sugli aperitivi e i broccati, sulle chiacchiere variegate di questi giorni, il premier ha voluto fare capire che, se magari può apparire eccessivo il concetto di (ri)fare l’Europa, venerdì al Consiglio Ue verranno gettate le basi per la ricostruzione post Covid. Negli Stati Uniti la chiamano pomposamente ‘reboot’. “E’ il momento di agire in piena coesione per evitare che l’Italia perda una doppia sfida: quella europea e quella, forse più difficile, di riformare alcune criticità”, la narrazione anche emotiva del presidente del Consiglio. Conte gradirebbe non doversi guardare dalle faide nazionali per poter giocare la sua partita internazionale, a Bruxelles, là dove quasi nessuno ci ama. “Bisogna raggiungere il prima possibile il consenso su Next Generation, una decisione tardiva sarebbe un fallimento”, la stella polare dell’Italia. Ma sul Recovery Fund “le posizioni sono ancora distanti”, ricorda il capo del governo, pensando a Olanda, Austria, Danimarca, Svezia, insomma a tutti quei Paesi che al massimo accetterebbero l’idea di un prestito da restituire a stretto giro di posta. Conte si è preso il merito di aver proposto e portato avanti l’idea del fondo quando invece ci accusarono “di essere visionari”. Si è acceso quando ha dovuto e voluto sottolineare che una chiusura su Next Generation significherebbe minare “la ripresa dei Paesi più colpiti dalla crisi”. Cioè dell’Italia. Teme, Conte, un “compromesso al ribasso”, ma resta il fatto che appena le risorse saranno disponibili e il quadro sarà definito nel suo perimetro il governo andrà alle camere per raccogliere proposte e suggerimenti: l’incontro di venerdì “avrà una natura solo consultiva per fare emergere convergenze e dissensi. Prima di un accordo definitivo sarò in Parlamento per chiedere il vostro voto alla luce proposta formale dell’Italia”. In sostanza, i soldi dell’Europa “non saranno gestiti come un tesoretto”. Ma è proprio sulla questione delle proposte e dei suggerimenti che l’opposizione ha trasformato la doppia seduta in un contraddittorio feroce. Il premier sorride e da villa Pamphili risponde al colpo: “Sono un po’ disorientato: ho invitato le forze di opposizione qui in un luogo di alta rappresentanza e mi hanno detto vieni in Parlamento, oggi sono andato e si sono allontanati. Insomma, sono un po’ confuso, dobbiamo decidere dove incontrarci ma ce la faremo…”.

Il lapsus di Salvini in Senato che ha fatto ridere il web

“Sull’immigrazione avete fallito clamorosamente e la sanatoria non potrà che complicare la situazione. I porti aperti hanno salvato vite. I porti chiusi condannano a morte migliaia di persone”, ha detto Matteo Salvini al Senato, nel corso dell’intervento sull’informativa del premier Conte, puntando il dito contro il governo e la sinistra. Salvini non ha improvvisamente cambiato impostazione alla sua politica migratoria. Si tratta evidentemente di un lapsus che tuttavia ha divertito molto i social, dove il video riscuote un grande consenso tra i sostenitori della sinistra, al punto da piazzare l’hastag #Salvini tra quelli di tendenza. Voce dal sen fuggita? Chissà, magari Salvini è nella fase della redenzione…