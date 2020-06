Daniele Tissone. Il Caso Floyd che non c’entra niente con le procedure di Polizia in caso di fermo

La morte di Floyd in America ha suscitato polemiche nel nuovo continente e non solo. Chiariamo subito, esistono profonde diversità sull’utilizzo delle forze dell’ordine, diverse da Paese a Paese come lo sono i temi legati all’odio razziale. Qui non si tratta di analizzare, un “problema tecnico” considerato anche il capo di imputazione “omicidio volontario” che riguarda, appunto, il protagonista del “caso Floyd”. La mia affermazione è dimostrata dal fatto che è peraltro possibile esercitare questo lavoro con un approccio culturale rispettoso per ogni soggetto coinvolto. Ciononostante, a Parigi il 28 di Maggio un video diffuso in rete in cui si vede un uomo di colore tenuto dagli agenti a faccia in giù ha riaperto le polemiche sulle tecniche di immobilizzazione da seguire in caso di arresto che, in Europa, presentano protocolli di intervento diversificati. Vediamole nel dettaglio perché, tali procedure di Polizia, sono sempre esistite e ogni Paese, come anche accade in Europa, ha le proprie.

Detto questo è necessario scindere, da subito, un aspetto che è quello legato agli eccessi che, nel nostro codice penale, vengono puniti nel caso in cui un pubblico ufficiale “va oltre” le normali procedure. Rende bene l’idea che in gergo anglosassone viene rappresentata con l’espressione “use of force continuum”. Locuzione tradotta da alcuni come l’indice d’azione o scala di confronto tra l’agente di Polizia e il fermato. Il concetto esprime, in sostanza, i livelli dell’utilizzo della forza tra offesa e difesa, uso della forza, difesa legittima, uso legittimo delle armi. Spesso tale salvaguardia comprende, non dimentichiamolo: l’operatore, il fermato nonché soggetti terzi. In tale contesto essa opera quando si è costretti dalla necessità di respingere una violenza o una resistenza alle autorità e comunque qualora si debba impedire la consumazione di determinati reati. Va da se quanto sia determinante il contesto in cui si opera nonché le condizioni del soggetto sottoposto a controllo.

Il dialogo è sempre una delle strategie più adeguate ma può anche non bastare, tanto che l’agente di Polizia si troverà costretto a ricorrere a livelli di azione ulteriori. Se escludiamo, pertanto, un uso improprio e in violazione delle comuni leggi vigenti che non sia perciò legato a reazioni spropositate in tema di uso della forza nei casi in cui vi sia la necessità di adempiere al proprio dovere, analizziamo quelle che, in gergo, vengono definite le regole e le procedure messe in atto nei casi di fermo e di arresto che come annunciato differiscono da Paese a Paese. Sebbene il contesto vari, ogni corpo di Polizia Europeo vieta l’applicazione di manovre che provochino danni o lesioni ai fermati e agli arrestati, in alcuni Paesi Europei viene infatti espressamente sconsigliata qualsiasi forma di pressione sulla zona del collo che può risultare altamente pericolosa. In altri Stati è vietato utilizzare tecniche che portino allo schiacciamento della gabbia toracica, in Italia tali procedure vengono trasmesse ad istruttori di tecniche operative formati nel centro di Spinaceto a Roma che hanno il compito di estenderle a tutti coloro che sono impegnati, presso ogni Questura, nei servizi di controllo del territorio. In tal senso esistono oggi adeguate garanzie affinché ogni tipo di manovra venga effettuata senza compromettere l’integrità dei soggetti sottoposti a fermo, vedasi anche l’utilizzo, in alcuni casi, di fasce di contenimento in velcro per l’immobilizzazione di soggetti in stato di elevata alterazione psicofisica.

È sufficiente tutto ciò? Siamo certi che incolumità degli Agenti, dei fermati o di terzi sia sempre e comunque garantita? La risposta, in generale, sta anche nel grado di professionalità che le forze di Polizia riescono ad esprimere, in tal senso la formazione gioca un ruolo strategico ed essenziale. Come organizzazione sindacale ci siamo sempre battuti affinché il livello formativo di tutto il personale sia costantemente elevato anche nelle situazioni “borderline” durante le quali non è sempre facile intervenire. Pertanto, al netto di riprovevoli eccessi quale il caso oltre Atlantico, puntiamo sempre e comunque sulla professionalità di chi opera all’interno degli apparati con un richiamo ai codici etici, alla nostra cultura e, magari, con una necessaria uniformità nei protocolli in campo Europeo che, di certo, alla luce del dibattito in corso, non guasterebbe.

Daniele Tissone, segretario generale Silp Cgil