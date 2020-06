Coronavirus. 25 giugno. Tornano a salire decessi e nuovi positivi. In totale: 239.706 casi e 34.678. Sempre più dramma in Usa e Brasile. Nuovi focolai in Italia

Torna a salire il numero di nuovi positivi al Covid-19 secondo il consueto bollettino sulla diffusione del virus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 296 nuovi casi, 106 in più rispetto alla rilevazione precedente. Il totale delle persone positive al Covid-19 nel nostro paese da inizio emergenza arriva a 239.706 mentre prosegue deciso il calo delle persone attualmente positive che è di 18.303, con una decrescita di ben 352 assistiti rispetto a ieri. 34 invece le persone decedute nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio emergenza a 34.678. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 186.725 con un incremento di 614 persone rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 103 sono in cura presso le terapie intensive, 4 pazienti in meno rispetto a ieri; mentre 1.515 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 95 pazienti. Ad oggi inoltre, sono ben 10 le regioni senza pazienti ricoverati in terapia intensiva, e due con un solo ricoverato. Quanto al numero di tamponi totali effettuati, arriva a 5.163.154, 56.061 nelle ultime 24 ore e, come detto, in aumento rispetto a ieri. Sono invece 3.140.785 le persone sottoposte a test. “I piccoli focolai segnalati nelle ultime ore ci dicono che la battaglia non è ancora vinta e che serve gradualità e prudenza nelle prossime settimane” ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a proposito dei nuovi focolai Covid divampati in alcune zone dell’Italia.

La situazione sempre più drammatica in Usa e Brasile

Il numero di casi di Coronavirus nel mondo ha superato quota 9 milioni e mezzo, ha indicato la Johns Hopkins University. Il dato preciso si attesta a 9.504.233 casi, con gli Stati Uniti che ne hanno circa 2,4 milioni, il numero più consistente tra tutti i Paesi. Il Brasile ha circa 1,18 milioni di casi, davanti alla Russia con circa 613mila, secondo il bilancio dell’università con sede negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti registrano almeno 122.320 morti per Covid-19 su 2.398.491 contagiati di Coronavirus. Il Texas ha sospeso il processo di riapertura delle attività economiche, secondo quanto annunciato dal governatore Greg Abbott, dopo che nello Stato sono stati registrati oltre 130 mila casi e quasi 3 mila decessi. Sono più di 4.300, invece, le persone attualmente ricoverate, oltre il doppio rispetto all’inizio del mese di giugno. Abbott ha diramato un ordine esecutivo in base al quale le imprese che hanno già riaperto possono continuare a operare, ma ulteriori misure di allentamento del blocco generale saranno sospese. Il Texas è uno dei 29 Stati Usa nei quali i contagi sono in crescita. A livello federale ieri è stata raggiunta la cifra record di 36.880 nuovi casi e dati record nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Texas così come in Florida, Oklahoma e Carolina del Sud.

Focolaio Mondragone: sindaco, risolvere problema sanitario

“Dobbiamo prima di tutto risolvere il problema sanitario, poi passeremo a quello sociale”. Così il sindaco di Mondragone (Caserta) Virgilio Pacifico si è rivolto ai cittadini che sono ancora in presidio alla rotonda sulla statale Domiziana ubicata di fronte ai palazzi ex Cirio, zona rossa da lunedì per circa 50 contagi da Coronavirus emersi in questi giorni nella comunità bulgara che vi risiede. I cittadini protestano perché a loro dire questa situazione danneggia la città, che vive di turismo essendo sul litorale, ma chiedono anche di risolvere una volta per tutte il “problema” dei Palazzi ex Cirio, degradato complesso residenziale in pieno centro cittadino, quasi un “mondo a parte” dicono i cittadini mondragonesi, dove il degrado costante e i traffici illeciti, gestiti soprattutto dai bulgari, come il contrabbando di sigarette e alcolici, lo spaccio e il caporalato, sono all’ordine del giorno, come dimostrato dalle continue operazioni delle forze dell’ordine avvenute nel tempo, così come avvengono spesso risse dovute all’uso eccessivo di alcol. Ma ai palazzi ex Cirio vivono bulgari e altri stranieri che lavorano come braccianti nei campi, sfruttati anche da connazionali; molti sono arrivati in auto dalla Bulgaria da qualche settimana proprio per lavorare nei campi. “Fate un censimento delle persone che risiedono qui – dice una ragazza che ha ripreso a lavorare solo da pochi giorni dopo il lockdown – e fate venire anche i proprietari di casa che affittano ad una persona e poi si prendono in nero i fitti di altri dieci inquilini. E cacciate tutti quelli che non fanno nulla o commettono reati”. “Se ne devono andare tutti” urla un altro. “Di certo chi delinque non può stare ai palazzi ex Cirio” afferma il sindaco. “Dobbiamo insegnare loro a rispettare le regole”. “A voi cittadini dico di aiutarci: denunciate i proprietari che violano le regole”. Qualche cittadino ipotizza di organizzare delle ronde per controllare che i bulgari non violino “la zona rossa”.

Focolaio azienda di trasporti ex Bartolini, 64 casi a Bologna

Tra lavoratori del magazzino, familiari e conoscenti, sarebbero oltre una sessantina le persone coinvolte nel focolaio della BRT Corriere Espresso (ex Bartolini) di Bologna, sviluppatosi nel magazzino di via Roveri del colosso italiano delle spedizioni che opera sotto le Due Torri. Due i ricoverati, gli altri in isolamento a casa. “Complessivamente risultano 64 persone positive” dichiara Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl del capoluogo emiliano. “Alle ore 12 di oggi i casi confermati tra i lavoratori dell’azienda di logistica, sono 47. Il focolaio – spiega Pandolfi – è confinato al reparto magazzino ed ha quindi coinvolto al momento solo magazzinieri. Si è poi diffuso in alcuni casi a livello del nucleo familiare o tra i contatti amicali. In totale tra familiari e conoscenti sono stati individuate altre 17 persone positive”. Sono quindi 64, al momento, le persone positive al Covid riferibili al focolaio. Di queste, 55 sono asintomatiche – 41 tra i dipendenti e 14 tra i familiari e i conoscenti, e 9 sintomatiche – 6 tra gli operai e 3 tra i familiari conoscenti. Dei 64 casi confermati “2 sono ricoverati in ospedale” (1 tra i dipendenti e 1 tra i familiari/conoscenti) gli altri “sono stati posti in isolamento fiduciario domiciliare”, ha affermato il direttore del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl di Bologna.