Coronavirus. 18 giugno, aumentano i nuovi positivi (333) e i decessi (66), il 64% in Lombardia. Ue, Mattarella vede Conte e il governo: concretezza dall’Italia

A oggi, 18 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.159, con un incremento rispetto a ieri di 333 nuovi casi. Lo rende noto la Protezione Civile. Il numero totale di attualmente positivi è di 23.101, con una decrescita di 824 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 168 sono in cura presso le terapie intensive, con un incremento di 5 pazienti rispetto a ieri. 2.867 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 246 pazienti rispetto a ieri. 20.066 persone, pari all’87% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 66 e portano il totale a 34.514. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 180.544, con un incremento di 1.089 persone rispetto a ieri. Il 64% dei nuovi casi di coronavirus di oggi è stato registrato in Lombardia mentre in 4 regioni non ci sono stati nuovi contagi. Si tratta di Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e Umbria. Dopo due mesi torna a crescere il numero di pazienti in terapia intensiva, con un incremento di 5 ricoverati in più di ieri. Oggi ci sono 168 persone in rianimazione mentre ieri, secondo i dati della Protezione civile, se ne contavano 163. E’ dal 4 aprile che non si registrava un aumento dei pazienti in terapia intensiva.

La situazione nel mondo

I contagi da coronavirus nel mondo hanno raggiunto gli 8.349.950 casi, con 448.959 decessi a livello globale. E’ quanto rileva la Johns Hopkins University nel suo continuo aggiornamento sulla diffusione della pandemia. Gli Usa sono il Paese più colpito, con 2.163.290 casi e 117.717 morti. L’epidemia avanza anche in Brasile, dove i contagi sono ormai 955.377, con 46.510 decessi. Il terzo Paese più colpito in termini di vittime è il Regno Unito, con 42.238 decessi e poco più di 300mila casi di contagio. I nuovi casi identificati di Covid-19 a Pechino non significano che l’epidemia avanzi e il picco dell’attuale fase di contagio del focolaio sviluppatosi dal mercato all’ingrosso Xinfadi è stato raggiunto il 13 giugno scorso. E’ l’analisi dell’epidemiologo della capitale cinese, Wu Zunyou. “L’analisi dell’inizio dei sintomi, che è giorni prima della conferma del caso, e dell’infezione, che è addirittura precedente, dimostra che i 21 nuovi pazienti” di oggi “probabilmente hanno contratto il virus prima del 12 giugno. Se stendiamo un grafico, il picco dei nuovi contagi è stato il 13 giugno” scorso, ha detto l’epidemiologo. E’ probabile che nei prossimi giorni vengano registrati nuovi casi, ha concluso Wu, ma questi potrebbero essere collegati a “vecchi contagi”, ed è prevedibile comunque una discesa del numero di nuovi casi. I coniugi cinesi ricoverati e guariti allo Spallanzani, che sono stati i primi due casi di coronavirus in Italia, hanno donato all’ospedale romano 40mila dollari per la ricerca sul virus. E’ quanto si apprende dal nosocomio, il cui direttore sanitario, Francesco Vaia, commenta: “E’ una bella cosa. Un gesto di generosità che premia il nostro lavoro e rinverdisce in me quel sentimento di grande tenerezza che ho provato quando li abbiamo salutati”. La coppia, ormai tornata in Cina, fu dimessa dalla struttura a metà marzo.

Ue: Mattarella vede Conte, da Italia progetti concreti subito

Soddisfazione per il successo della linea italiana di sostegno ai paesi colpiti dal coronavirus abbracciata ormai anche dalla Commissione europea e consapevolezza che ora il nostro Paese deve mettere in campo progetti concreti per spendere subito i fondi stanziati da Bruxelles. Dopo mesi di lockdown Sergio Mattarella riapre le porte dei saloni ufficiali del Quirinale e ospita una riunione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri degli Affari Esteri Luigi Di Maio, dell’Economia Roberto Gualtieri, degli Affari Europei Vincenzo Amendola, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro. L’occasione è il tradizionale incontro del Presidente della Repubblica con il governo prima del vertice europeo: un appuntamento cruciale quello di venerdì in cui si comincerà a parlare in sede intergovernativa di quadro finanziario pluriennale e di Next generation Eu. La riunione, che si è svolta nel salone degli Specchi, con Presidente, premier e ministri distanziati e con mascherina, è cominciata con la sottolineatura da parte di Conte della adesione della Commissione Ue alla linea italiana: fin dall’inizio dell’epidemia Roma ha chiesto che tutta la Ue aiutasse i paesi maggiormente colpiti. Sembrava una richiesta eccessiva ma dopo una freddezza iniziale sia Bce che Commissione hanno seguito questa strada. Ora, in realtà, manca il passaggio più critico: la trattativa in Consiglio europeo che non è priva di difficoltà, prova ne sia che quella di venerdì sarà solo una videoconferenza e non sarà la tappa definitiva. Come ha ricordato Conte alle Camere si dovranno convincere tutti governi, compresi quelli ‘frugali’, ad aderire al piano di ripresa.

Cgil Cisl e Uil in presidio: ripensare il modello lombardo della sanità

“Con un’epidemia che non ha fatto sconti, si sono mostrati tutti i limiti della sanità lombarda che ha retto la crisi solo grazie all’impegno degli operatori sanitari”. E’ la premessa con cui i sindacati Cgil, Cisl, Uil Lombardia annunciano per venerdì 19 giugno, un nuovo in presidio sotto Palazzo Lombardia. Il messaggio: “La sanità” regionale “va ripensata all’interno di un nuovo ‘Patto per la salute'”. Si tratta della seconda di tre giornate di mobilitazione. Dopo le Rsa, protagoniste del presidio del 16 giugno, i temi al centro di questa seconda giornata, annunciano i rappresentanti dei lavoratori, saranno: sorveglianza epidemiologica, medicina di territorio e continuità assistenziale. “La continuità di cura fra ospedale e territorio e l’integrazione dei percorsi sanitari, sociosanitari e assistenziali in Lombardia è rimasta sulla carta”, fanno presente i promotori dell’iniziativa prevista dalle 9.30 alle 12.30. I sindacati evidenziano l’importanza del ruolo avuto dagli operatori sanitari nel fronteggiare lo tsunami Covid. “Operatori ai quali, però – sottolineano Cgil, Cisl e Uil – non è stato garantito ciò di cui avevano più bisogno: supporto, strumenti e modelli organizzativi; sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione individuali”. Serviva, ragionano i rappresentanti dei lavoratori, “una medicina di famiglia e un’organizzazione delle cure primarie nel territorio efficienti ed equipaggiate, ma la politica sanitaria di Regione Lombardia sono anni che le indebolisce e le marginalizza”. Venerdì “interverranno lavoratrici e lavoratori della sanità e i sindacati lanceranno le loro proposte”. La mobilitazione proseguirà poi il 23 giugno per il terzo presidio in programma.