Coronavirus.13 giugno. 236.651 casi, 174.865 guariti, 34.301 decessi. Il ministro Speranza: vaccino, siglata alleanza con Germania, Francia e Olanda, 400 milioni di dosi in autunno per tutta la Ue

Continua l’andamento ondivago per la pandemia da coronavirus in Italia, anche se le notizie positive sono più di quelle negative e si continua a vedere la luce in fondo al tunnel. In base ai dati delle ultime 24 ore, resi noti dalla Protezione Civile, si evince come la fase di discesa della curva dei contagi continua ad andare avanti ma sempre a rilento. Sono così 346 i nuovi casi registrati in Italia, che portano il totale a i 236.651. Ieri il dato era leggermente superiore (393 casi). I decessi sono invece di 55 e portano il totale a 34.301. La Protezione civile ha precisato che, dei 25 decessi comunicati oggi dalla regione Lazio, solo 2 sono sono riferiti alle ultime 24 ore, e i restanti 23 sono riferiti ai mesi di marzo e aprile. Di questi 55 morti, ben 23 sono in Lombardia che si conferma il caso più spinoso. Per quanto riguarda il numero di persone attualmente positive al coronavirus sono 27.485. Il dato è in flessione di 1.512 persone (per via di guarigioni o decessi) rispetto a 24 ore fa. Sono 1.780 i guariti. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 174.865. Da segnalare anche che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 49.750 tamponi, dei quali 9.474 in Lombardia. Le persone ricoverate sono di nuovo meno di 4mila, di cui 220 in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri) e 3747 ricoverate con sintomi meno gravi. Come sempre, la maggioranza dei casi si concentra in Lombardia (210), seguita dal Piemonte (40), Emilia Romagna (28), Veneto (13). Nel Lazio, i casi registrati sono 25 (9 sono stati in realtà registrati qualche giorno fa, ma notificati solo oggi). A tal proposito da segnalare che il focolaio dell’istituto San Raffaele Pisana raggiunge un totale di 104 casi positivi e 5 decessi correlati. Nelle restanti regioni, i casi sono meno di 10. Senza contagi Campania, Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

La situazione nel mondo. Usa, Brasile e India i Paesi ora più colpiti dalla pandemia

Ha superato quota 425 mila (425.330) il numero di decessi legati al coronavirus in tutto il mondo, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I casi totali di contagio sono quasi 7 milioni e 630mila. Gli Stati Uniti hanno registrato altri 839 decessi nelle ultime 24 ore, portando il numero di morti nel Paese a 114.613. La principale potenza economica mondiale è, in termini assoluti, di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia, sia in termini di morti che di numero di casi diagnosticati, oltre due milioni. Nonostante in diciannove stati siano aumentati i casi di contagio da coronavirus, l’epidemiologo Anthony Fauci è convinto che una seconda ondata in Usa non sia “inevitabile”. “Quando vedi in aumento i ricoveri – ha spiegato alla Cnn il direttore dei Centri federali della salute – devi prestare molta attenzione”. “Ma non è inevitabile – ha aggiunto – che avremo la cosiddetta ‘seconda ondata’ in autunno, se affronteremo il virus nel modo giusto”. Fauci ha ribadito quali sono le misure necessarie da adottare ogni giorno: distanziamento sociale e uso delle mascherine. Il ministero della Salute brasiliano ha comunicato che è stato registrato un totale di 41.828 decessi durante la pandemia di coronavirus, il che significa che il Paese ha superato il Regno Unito e ora è al secondo posto per il più alto numero di vittime, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University. Sono oltre 300mila, per la precisione 308.993, i casi confermati di Covid-19 in India dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo ha comunicato il ministero della Sanità di Nuova Delhi, dando notizia di altri 11.458 contagi nelle ultime 24 ore, il dato più alto mai registrato nel Paese asiatico in un solo giorno. I morti in più rispetto a ieri sono invece 386, per un totale di 8.884. E’ la seconda volta consecutiva che in India si registrano più di diecimila contagi in un giorno. L’India si colloca così al quarto posto per numero di casi confermati nella mappa elaborata dalla Johns Hopkins University.

Vaccino. Il ministro della Salute Speranza: “contratto con AstraZeneca, sottoscritto con Germania, Francia e Olanda. 400 milioni di dosi in autunno per tutta la Ue”

Sul piano europeo, sembra dar frutti l’alleanza per il vaccino presentata nei giorni scorsi: il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che, insieme ai colleghi di Germania, Francia e Olanda, ha sottoscritto un contratto con l’azienda Astrazeneca per l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino da destinare alla popolazione del Vecchio Continente. Il premier Giuseppe Conte sottolinea che il progetto, basato sulla ricerca dell’università di Oxford, va ancora sviluppato. Ma promette bene. “Insieme ai ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda, dopo aver lanciato nei giorni scorsi un’alleanza per il vaccino, abbiamo sottoscritto un contratto con Astrazeneca, un’azienda farmaceutica che ha il vaccino più promettente e avanti nella ricerca e che sarà disponibile con le prime dosi già in autunno nei paesi che stanno firmando il contratto. Questo vuol dire che l’Italia si colloca nel gruppo dei paesi di testa e sottoscrive un’intesa per 400 milioni di dosi che possono coprire tutta l’Ue, lo facciamo con tre grandi paesi importanti e l’impegno ci consentirà di avere una prima tranche di dosi già entro fine anno e assicurarci che i nostri concittadini saranno in primissima linea” ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, informando i ministri e gli ospiti agli Stati Generali a Roma, ricevendo un lungo applauso. “Il coronavirus è un nemico insidioso – ha aggiunto – il vaccino per noi è la soluzione vera al problema, parliamo del candidato vaccino più promettente, non c’è una certezza assoluta naturalmente; nasce nei laboratori dell’Università di Oxford ma nella partita della produzione e distribuzione di questo vaccino anche l’Italia è protagonista con alcune realtà italiane, Pomezia e Anagni. Nella ricerca del vaccino con questa firma l’Italia si mette in testa in un percorso in piena continuità con gli sforzi fatti in questi mesi”.

“L’alleanza di Italia, Germania, Olanda e Francia e il contratto sottoscritto con AstraZeneca è una bellissima notizia per tutti” sottolinea Piero Di Lorenzo, presidente dell’Irbm di Pomezia, che tramite la sua divisione Advent per i vaccini innovativi, ha partecipato fin dall’inizio in collaborazione con la Oxford University allo sviluppo del candidato vaccino al centro dell’accordo firmato oggi. L’azienda “si unisce all’entusiasmo del nostro ministro della Salute, Roberto Speranza, a cui va il più sentito ringraziamento per l’impegno profuso, insieme al presidente Conte ed ai ministri Di Maio e Manfredi, per conseguire questo eccezionale risultato”.