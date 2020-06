Calcio. In un clima surreale, la Juve va in finale di Coppa Italia, dopo lo 0 a 0 col Milan. Partita su Rai1 seguita da 8 milioni

Dopo oltre tre mesi senza calcio, il pallone torna a rotolare e a dominare la scena in tv. Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia disputata ieri a porte chiuse all’Allianz Stadium, è stata trasmessa in diretta su Rai1 e ha ottenuto il 34% di share. A seguire la sfida tra i bianconeri e i rossoneri (0-0 il risultato con CR7 e compagni in finale) 8 milioni e 277 mila telespettatori. Un’atmosfera surreale, l’entrata in campo scaglionata e il distanziamento fisico (poi tutti ammucchiati durante il gioco), il minuto di silenzio da pelle d’oca per tutte le vittime della pandemia: il ritorno al calcio giocato dopo lo stop di tre mesi è stato qualcosa che verrà ricordato negli annali. Niente urla e cori dalle curve, ma solo dai protagonisti in campo quasi comprensibili anche per chi a casa guardava la tv. Il rumore di ogni pallone calciato o colpito di testa, poi di nuovo la quiete totale durante il check al Var. Insomma la serata dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan ci ha lasciato un mix di sensazioni: da una parte l’emozione di tornare finalmente ad assistere ad una partita di calcio vera, dall’altra la malinconia e la tristezza nel non sentire il calore del pubblico, il vero punto di forza di ogni manifestazione sportiva. La speranza di tutti è che si possa tornare presto alla normalità, perché segnare e festeggiare un gol è bellissimo, però lo è ancor di più abbracciandosi in campo e sugli spalti, trasmettendosi l’amore e la passione che questo sport regala da sempre. Non c’è stato l’esempio a Torino, ma già dalla Germania abbiamo iniziato a conoscere il nuovo modo di esultare “battendosi” il gomito. Possiamo dare quindi il bentornato al calcio, anche se non è proprio ancora quello vero…

La Juventus dunque approda nella finale di Coppa Italia dove attende la vincitrice della sfida tra Napoli e Inter. Un classico della Coppa Italia di questi anni Duemila. La sfida tra Napoli e Inter, semifinale di ritorno, è il quinto confronto del nuovo millennio tra le due formazioni. Se però gli altri precedenti erano tutti nei quarti di finale, stavolta in palio c’è un posto per giocarsi la Coppa. Nonostante la sconfitta a San Siro nella gara di andata, i betting analyst di 888.it vedono l’Inter favorita per la vittoria come dimostra la quota di 2,50 per il successo dei nerazzurri rispetto al 2,70 dei padroni di casa. Il pareggio, che porterebbe il Napoli in finale, invece è dato a 3,65. Al contrario la bilancia pende dalla parte di Mertens e compagni per il passaggio del turno: la decima finale della storia per gli azzurri è in lavagna a 1,48 contro il 2,60 dei ragazzi di Conte. Si attende una semifinale molto combattuta, secondo gli analisti di 888.it, visto che l’1-0 per il Napoli è dato a 9,50 mentre lo 0-2 per l’Inter pagherebbe 13 volte la posta. Tra i protagonisti si attende una sfida tutta belga per chi riuscirà a sbloccare la gara: Lukaku, a 5,50, è il più accreditato ma il connazionale Mertens, in quota a 6,00, lo tallona da vicino.