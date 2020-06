Aborto. 2 luglio presidio della Rete Pro Choice al Ministero della Salute a Roma. A difesa della legge 194, per garantire i diritti sessuali e riproduttivi, contraccezione gratuita

La rete italiana contraccezione e aborto Pro-Choice lancia per il 2 luglio alle ore 11 un presidio al ministero della Salute in piazza Castellani a Roma per chiedere aborto sicuro e contraccezione gratuita. Obiettivo della mobilitazione “sollecitare le istituzioni preposte a prendere provvedimenti per tutelare e garantire i diritti sessuali e riproduttivi”. Così si legge in una nota stampa della rete Pro-Choice: “Nel rispetto dell’art. 15 della legge 194/78, chiediamo di garantire alle donne il diritto di accedere alle tecniche contraccettive e abortive più efficaci e aggiornate. In particolare chiediamo di sostenere le donne nell’accesso ai servizi medici che garantiscono l’aborto farmacologico e di reintrodurre i contraccettivi in fascia A, quella dei farmaci essenziali e gratuiti. L’accesso all’aborto farmacologico è ostacolato, oggi, in Italia, da restrizioni e indicazioni previste dalle linee nazionali ma non giustificabili da un punto di vista scientifico-medico: la richiesta di ospedalizzazione di tre giorni e il limite per la somministrazione fissato a sette settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione. In Italia il ricorso all’aborto farmacologico è fermo in media al 20,8% e in molte regioni non arriva neanche al 10%, con una estrema variabilità da regione a regione”.

Continua il comunicato: “È chiamata in causa l’Agenzia italiana del farmaco, Aifa, che nel 2009 impose la somministrazione fino a sette settimane, quando l’Agenzia europea del farmaco la autorizzava fino a nove, così come è scritto nella scheda tecnica. Oggi, quando l’evidenza clinica dimostra che la somministrazione fino a 70 giorni (come negli Usa-Fda) non è problematica, questo limite, ideologico e non medico, deve cadere. È chiamato in causa il ministero della Salute, che deve aggiornare le linee di indirizzo, datate 2010. È chiamato in causa il Consiglio superiore di sanità, lo stesso organo che nel 2010 prescrisse il ricovero ospedaliero di tre giorni per la somministrazione dei farmaci, imponendo una procedura costosa per il Servizio Sanitario Nazionale, inutile dal punto di vista della tutela della salute, sgradita e di ostacolo per la maggioranza delle donne (tanto che, di fatto, i casi con ricovero per tre giorni sono solo l’1,8% di tutte le ivg). Sono chiamate in causa le Regioni, visto che alcune sono state in grado di facilitare la procedura e altre si ostinano a non farlo”.

“Garantire l’accesso all’aborto farmacologico e alla contraccezione significa garantire l’accesso ai diritti e alla salute sessuale e riproduttiva e, allo stesso tempo, significa combattere le disuguaglianze e le discriminazioni sociali, economiche e geografiche a cui le donne sono spesso soggette- sottolinea la rete- In questo panorama è urgente sottolineare il disinteresse dei governi, di ogni colore, per la prevenzione e la medicina territoriale. I consultori pubblici, nel corso del tempo, sono stati devastati dalla mancanza di finanziamenti e nessun tipo di contraccettivo è neanche parzialmente rimborsato. In Italia, dal 2016, a differenza di altri Paesi europei e salvo alcune eccezioni regionali, la contraccezione è interamente a carico delle cittadine e dei cittadini. Il Comitato per la contraccezione gratuita e consapevole ha raccolto 80mila firme su un documento che propone soluzioni concrete in linea con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per superare l’arretratezza dell’Italia su questo fronte, firme che saranno consegnate in occasione del presidio”. Hanno finora aderito all’iniziativa: Aidos (Associazione italiana donne e sviluppo), Amica (Associazione medici italiani contraccezione e ABORTO), Campagna ABORTO al sicuro, Ippfen-International Planned Parenthood Federation European Network, Laiga (Libera associazione italiana ginecologi per applicazione legge 194), Vita di donna, Amnesty international Italia, Associazione Scientifica Andria, Cgil, Smic-Società medici italiani contraccezione, Associazione Luca Coscioni, RU 2020 Rete Umbra x la autodeterminazione, Casa internazionale delle donne di Roma, Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, Ordine interprovinciale di Ostetrica/o di Bergamo Cremona Lodi Monza-Brianza, e molte altre.