Roberto Biscardini. Vertenza Comuni, cosa si aspettano i cittadini da loro

Al di là di qualche balbettio, tutta la gestione del coronavirus ha registrato la sostanziale assenza politica dei Comuni e dei loro sindaci, sommersi da un’emergenza gestita solo dal Governo e dalle Regioni.

Quella che avrebbe potuto essere l’istituzione più vicina ai bisogni dei cittadini non ha dato molti segnali di vita (salvo casi rari), e nemmeno nei servizi di assistenza (agli anziani per esempio) che sono di stretta competenza comunale.

Quindi sarebbe bene cambiare pagina, almeno per due ragioni.

La prima è implicita nella rivendicazione rivolta al Governo dai sindaci italiani (non solo da quelli delle città metropolitane) per avere più risorse per compensare le perdite erariali di questi mesi (Tari, imposta di soggiorno, occupazione di suolo pubblico).

La seconda, ben più strutturale della prima, è che i Comuni non possono affrontare la fase successiva al coronavirus, ed anche questa, come se nulla fosse, senza darsi nuove strategie. Non lo consentono le condizioni strutturali esterne e non sarebbe giusto. Non si può quindi ripartire dal punto in cui le città, i loro territori e i loro servizi erano tre mesi fa, senza riaprire un dibattito serio, tutto politico, sul loro futuro. Che è anche il nostro.

Se a livello generale l’alternativa sarà tra solidarietà ed egoismo. A livello urbano il punto centrale sarà la differenza tra una città dell’uguaglianza e della solidarietà e una città degli interessi privatistici e capitalisti.

Vale per tutti il caso Milano, stigmatizzato in un lungo appello al sindaco, rivolto in questi giorni dai socialisti milanesi.

Un richiamo alla riflessione che coinvolge in modo diretto anche la responsabilità di un centrosinistra che governa Milano da ormai dieci anni.

Un appello per incominciare a pensare a una città giusta, non solo la città dei ricchi, ma la città di tutti. Una città dell’uguaglianza e una città dei diritti.

Si legge nel documento socialista. Dopo anni in cui le scelte urbanistiche della città hanno di fatto privilegiato uno sviluppo non ugualitario, sotto la pressione di una domanda immobiliare sostenuta da investimenti finanziari anche di carattere speculativo, molto deve cambiare. La politica, non la normale amministrazione, o è in grado, anche in questo delicato momento, di stare dalla parte di tutti i cittadini o non è.

Per questo i Comuni devono ritornare a farsi carico del diritto alla salute, lasciandosi alle spalle la loro colpevole afasia degli ultimi vent’anni. Del diritto all’istruzione, perché già da settembre bisognerà organizzare una didattica diversa in edifici scolastici diversamente rifunzionalizzati.

Devono fare proprio il diritto alla mobilità, che non può essere ridotto ai soli interventi (spesso propagandistici) a favore della sola ciclabilità. Bisogna puntare tutto sul potenziamento delle reti di trasporto pubblico, anche alla grande scala metropolitana e regionale, fuori dalla logica di una città chiusa dentro il proprio recinto o peggio ancora di una Milano che guarda alla riduzione del traffico per i soli abitanti delle zone centrali.

I Comuni devono farsi carico del diritto all’abitazione, secondo il principio di casa come diritto sociale, abbandonando il modello perseguito, anche dalla sinistra, secondo il quale non c’era più bisogno di case pubbliche perché il mercato immobiliare avrebbe risolto da solo la questione. Oggi la situazione è persino peggiorata, e non solo mancano le case di edilizia economica e popolare a basso canone ma, come risulta da una indagine recente, il 40% delle famiglie che ha una casa in affitto non è più in condizioni di pagarlo.

Infine una città ecologica, con la riappropriazione da parte del Comune del potere di programmazione e pianificazione degli interventi strategici, delle funzioni pubbliche fondamentali (oggi decise dalle iniziative immobiliari, sanità compresa), mettendo un freno al potere degli interessi privatistici che si sono mossi finora contro quelli generali. Per una qualità urbana fruibile da tutti, dal centro alle periferie, con l’estensione di nuove aree pedonali e nuovi spazi collettivi. Non solo qualche albero in più, ma muove aree a verde, rivedendo interventi immobiliari in corso, per darsi una città diversa.

I cittadini si aspettano dai comuni un nuovo welfare, adeguato alle esigenze attuali, per riappropriarsi delle città lasciate da decenni agli interessi liberisti e della rendita. Come a livello economico, a livello urbano si apre un conflitto che obbliga i Comuni a schierarsi. O prevale la città dei salotti e dei poteri economici più resistenti, o si apre una prospettiva che, fuori dal generico civismo, è tutta socialista.