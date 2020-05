Roberto Bertoni. Emma Theofelus, speranza d’Africa

Emma Theofelus ha appena ventitré anni ma in Namibia le sono stati per diventare viceministra con deleghe importanti come l’Informazione, la Comunicazione e la Tecnologia. Nei giorni in cui il Sudan ha finalmente reso reato le mutilazioni genitali femminili, assistiamo dunque a meravigliosi scenari d’Africa dopo troppe notizie negative e troppo eventi nefasti. L’Africa che rialza la testa, l’Africa che si batte per i diritti, l’Africa del premio Nobel Abiy Ahmed Ali, premier etiope e artefice degli accordi di pace con l’Eritrea, l’Africa di Bogolo Kenewedo (ministra per gli Investimenti, il Commercio e l’Industria del Botswana) e Vera Daves da Sousa (titolare delle Finanze in Angola), quest’Africa giovane e progressista può essere la protagonista a sorpresa del Ventunesimo secolo. Un continente che per secoli è stato sfruttato, depredato e avvelenato ha oggi l’opportunità di compiere il salto di qualità, di crescere grazie alla sua età media bassissima, specie se rapportata con quella della vecchia e opulenta Europa sfruttatrice, e di proporre nuovi modelli e nuovi leader globali, in grado di imprimere una svolta rivoluzionaria al secolo che ha chiuso tante storie del passato ma non è ancora riuscito a trovare una narrazione all’altezza delle ambizioni che molti nutrono per il futuro.

Potrebbe essere davvero il secolo africano, come sarà sicuramente il secolo cinese, e ragazze come Emma in quest’ottica costituiscono non solo una positiva novità ma una boccata d’ossigeno per un pianeta asfittico, invecchiato troppo rapidamente, privo di idee per risollevarsi dopo le catastrofi che l’hanno sconvolto nell’ultimo decennio e spaventosamente fragile al cospetto di crisi e cambiamenti per i quali non siamo per nulla attrezzati. Sembra incredibile, ma l’Africa povera e in ginocchio, abituata al nulla e costretta a fare i conti con condizioni di miseria che noi occidentali non riusciamo neanche a immaginare, proprio l’Africa potrebbe costituire la culla del mutamento di paradigma di cui da noi si parla e basta da decenni. Avendo sperimentato sulla propria pelle le conseguenze della barbarie, infatti, non c’è dubbio che abbia sviluppato anticorpi di cui noi non disponiamo. Oltretutto, un po’ per la vitalità figlia della gioventù, un po’ per il bisogno di conquistare nuove frontiere, non è poi così utopistico immaginare che possa trasformarsi nella culla dei nuovi diritti. Certo, la strada da percorrere è ancora lunga e non basta una Emma Theofelus in Namibia per cantar vittoria. Fatto sta che da quelle parti ciò che un tempo era impensabile sta diventando possibile e addirittura realtà, il che significa che un percorso è stato intrapreso, una strada è stata imboccata e non sarà semplice per i retrogradi fermare la marcia di milioni di persone per la dignità umana e lo sviluppo sostenibile.

L’auspicio è che tante altre Emma Theofelus arrivino al potere nei prossimi anni, che tante altre ragazze abbiano spazio, che anche gli uomini si battano al loro fianco e che insieme possano costruire un modello che a quelle latitudini non si è mai visto e, proprio per questo, potrebbe risultare ancora più affascinante. Emma è come un seme: non è ancora diventato una pianta ma intanto è nel terreno, là dove un tempo, in molte aree di quel meraviglioso e sventurato continente, c’erano le mine. Emma sogna e noi con lei, perché senza sogni non esiste politica, non esiste società, non c’è domani e lo stesso vivere diventa un tormento. Scoprendo l’intensità della battaglia per l’affermazione dei singoli e della collettività, l’Africa può ritrovare il suo posto nel mondo. Sarebbe la prima volta da secoli. Sarebbe davvero un evento epocale e Dio solo sa quanto anche noi europei ne avremmo bisogno.