Nicola Fratoianni. Se la fusione con Psa andrà in porto non può esistere un piano industriale targato esclusivamente FCA

Il dibattito che si è aperto negli ultimi giorni a partire dalla vicenda FCA, mostra tutti i limiti della politica italiana e, una volta di più, come uno dei principali problemi nel nostro paese sia la mancanza di memoria. Sembra che se ne siano accorti tutti solo ieri che FCA abbia spostato sede legale e fiscale in Olanda e in Inghilterra. In particolare quelli che da destra si sono scagliati contro la poca “italianità” della famiglia Agnelli-Elkan. E fino a ieri però dov’erano? Distratti, forse. O più probabilmente conniventi con la legge non scritta dei grandi capitali. Oggi, di fronte ad una vera e propria indignazione popolare per la richiesta di garanzie pubbliche di FCA, molti degli alfieri del neoliberismo si sono resi conto di non poter sostenere una posizione diversa da quella che chiede alla multinazionale di ritornare a pagare le tasse nel paese che molti fondi e molta ricchezza gli ha garantito.

Intendiamoci, è un bene che in tanti oggi in diversi schieramenti politici e non solo la Sinistra, chiedano impegni certi alle grandi aziende su tasse e fiscalità e si indignino di fronte ai continui tentativi delle multinazionali di scappare via quando c’è da dare e di prendere tutto ciò che possono quando c’è da prendere. Ma è tardivo e anche inutile se non accompagnato da impegni concreti. Possiamo cominciare da un’offensiva nei confronti di chi all’interno dell’UE pratica dumping fiscale e salariale, o delle regole che lo consentono? C’è poi un altro elemento che andrebbe affrontato e su cui sarebbe necessario un esercizio di memoria. Renzi, Salvini, Meloni ed altri, utilizzano il vecchio argomento degli investimenti che FCA dovrebbe fare in Italia, con i soldi del prestito, per giustificarne l’erogazione. Ma parliamo della stessa azienda che per anni ha avuto fondi e finanziamenti dallo Stato italiano senza alcun vero piano industriale e di investimenti? Parliamo della stessa azienda che ha di fatto rotto il patto con il Paese e i lavoratori, uscendo unilateralmente da Confindustria per disapplicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro?

Sì, e chi ha un po’ di memoria delle relazioni industriali in questo paese lo ricorda.