Marghera. In fiamme ditta di prodotti chimici. Due feriti, uno grave. Allarme su ambiente

Un’alta colonna di fumo nero, visibile da tutte le parti della città. E le sirene dell’allarme chimico che suonano. È di due operai feriti il bilancio del grande incendio nell’azienda chimica 3V Sigma di Marghera, in provincia di Venezia, divampato venerdì mattina. A scatenare le fiamme, la cui origine è ancora tutta da stabilire, sarebbe stata un’esplosione.

“Al momento vi sono ricadute inquinanti solamente all’interno dello stabilimento”, riporta il Comune di Venezia su Twitter, dopo aver invitato i cittadini a restare in casa e chiudere porte e finestre per precauzione. Il rogo è scoppiato poco dopo le 10 ed è subito scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche. Lo stesso presidente del Veneto Luca Zia si è detto “in apprensione” per la situazione. Come fanno sapere le autorità sanitarie, il bilancio potrebbe aggravarsi perché uno dei due operai feriti versa in condizioni disperate: uno è ricoverato a Verona, l’altro a Padova nel reparto grandi ustionati.

L’incendio, divampato su un’area industriale di oltre 12mila mq, è stato circoscritto dopo circa tre ore con l’intervento di squadre dei pompieri da Mestre, Mira, San Donà e con oltre 30 automezzi e 90 operatori. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai da parte delle squadre dei vigili del fuoco e la messa in sicurezza degli impianti che potrebbero durare tutta la notte. Solo in un secondo momento si procederà ai sopralluoghi per cercare di determinare le cause dell’innesco del rogo. La 3 V Sigma è leader a livello mondiale di componenti intermedie necessarie all’industria chimica, e sorge nel cuore dell’ex petrolchimico di Marghera. I sindacati fanno sapere di essere impegnati da tempo sul fronte della sicurezza all’interno dell’impianto e proprio su questo tema era stato indetto anche uno sciopero.