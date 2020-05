Governo. Si allungano i tempi per il Dl Rilancio per la melina di Crimi, capo 5Stelle. E la Cgil contesta la riduzione indiscriminata dell’Irap

Un parto travagliato. Il Dl Rilancio, del valore di 55 miliardi, 25 dei quali destinati a investimenti nel lavoro, atteso con ansia da cittadini ed imprese, si fa ancora aspettare. “Non siamo così lontani”, assicura dal Partito democratico Debora Serracchiani. Ma dietro le quinte si continua a litigare. E si studiano i verdetti della Ragioneria di Stato, attenta ad evitare che si sfori il tetto dei 55 miliardi autorizzati dal Parlamento. D’altronde il decreto, oltre 400 pagine, pesa più di una manovra. Cassa integrazione, rinvii fiscali, bonus: dovrebbe essere il salvagente per molti, la chiave per far ripartire il motore economico del Paese. Ma fino all’ultimo, in attesa del Consiglio dei ministri, non è chiaro se nel lunghissimo testo entrerà anche il capitolo per regolarizzare i lavoratori attivi in agricoltura, così come colf e badanti. In una nota, Palazzo Chigi spiega che, nella notte di domenica, le forze di governo hanno raggiunto un accordo su vari temi, compreso quello più spinoso, sul lavoro nero. Su tale intesa, in realtà assai traballante, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha lavorato per redigere le norme tecniche. E il testo è pronto, fanno sapere dal Viminale. Il presidente del Consiglio, nella nota, ammette che sull’intesa “il Movimento 5stelle si sta legittimamente interrogando, senza che questo stia provocando irritazione o malumore” a Palazzo Chigi. Ma il premier ribadisce la sua posizione: “Regolarizzare per un periodo determinato immigrati che già lavorano sul nostro territorio significa spuntare le armi al caporalato”.

Il capo politico del M5S Vito Crimi, però, tira il freno: domenica aveva dato “una disponibilità a modificare i testi al fine di trovare una soluzione condivisa da tutte le parti”. Crimi, nel tentativo di non creare spaccature tra i suoi parlamentari, ribadisce la sua contrarietà a scudi penali per i datori di lavoro che chiedono la regolarizzazione. Questi scudi, in realtà, potrebbero non essere presenti: chi ha la fedina penale sporca, non potrà regolarizzare. Ma rimane il nodo, tutto politico, che allontana i pentastellati da Conte. L’ala destra del Movimento, infatti, teme una perdita di consenso dalla regolarizzazione. Non è un caso che dalla Lega Matteo Salvini già attacca: “Neanche un euro per cassintegrati, Partite Iva e commercianti, ma soldi e contratti per gli irregolari…”. Il sottosegretario pentastellato Carlo Sibilia, sensibile all’argomento, chiede di non affrontare il nodo del nero nel ‘Dl Rilancio’, con un post che si conclude su note che ricordano quelle leghiste: “Aiutiamo gli italiani”. Ad ogni modo, per aiutarli, il Dl Riancio prevede lo stop all’Irap per le aziende (non condizionato alle perdite, come inizialmente ipotizzato), un cospicuo capitolo sulla scuola e sull’università, aiuti per i lavoratori con un’estensione, ancora da definire, della Cassa integrazione. E, ancora, un apposito bonus per spingere le famiglie meno abbienti ad andare comunque in vacanza, con l’obiettivo di aiutare il settore turistico, tra i più colpiti dalla pandemia.

E proprio sull’Irap si muove la Cgil, contestando al governo l’errore di agire in modo indiscriminato. “Abbiamo sostenuto la necessità di interventi che affrontassero le grandi difficoltà che stanno colpendo il nostro tessuto produttivo per effetto dell’emergenza Covid, a partire dai provvedimenti per garantire liquidità e sostegno alle imprese in crisi. Ma una riduzione dell’Irap in modo indiscriminato per tutte le imprese sotto i 250 milioni di euro, come si sta decidendo nel dl Rilancio, sembra rispondere a una logica completamente diversa” afferma infatti la vicesegretaria generale della CGIL Gianna Fracassi. “La leva fiscale è importante, ma deve essere selettiva, mirata – sottolinea – a salvaguardare l’occupazione nella prospettiva di sviluppo del Paese e soprattutto in un quadro di riforma più generale ispirata alla progressività e all’equità. La pandemia sta determinando un profondo cambiamento, con effetti sul versante economico e sociale pesantissimi: non si può affrontare tutto ciò con gli occhi rivolti al passato o con vecchie ricette”.

“Servono con urgenza – aggiunge la vicesegretaria generale – politiche industriali che governino i processi, con un nuovo protagonismo dello Stato che non può svolgere semplicemente il ruolo di regolatore, ma – conclude – deve dotarsi di strumenti per ricostruire le filiere produttive indicando le priorità e determinando le necessarie sinergie”.