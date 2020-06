Coronavirus. 31 maggio. 233.019 casi, 33.415 decessi, 157.507 guariti e 435 in intensiva. 6 milioni di contagi nel mondo. Sulla riapertura delle regioni il 3 giugno polemiche in attesa di Conte

Nuovo calo del numero di nuovi casi positivi al Covid-19 su base quotidiana, con ben cinque Regioni a contagi zero. E’ quanto emerge dal consueto bollettino della Protezione civile sulla diffusione del Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 355 nuovi casi, 61 in meno rispetto alla rilevazione precedente. Il totale delle persone positive al Covid-19 nel nostro Paese da inizio emergenza arriva, invece, a 233.019 mentre resta costante il calo delle persone attualmente positive che è di 42.075, con una decrescita di ben 1.616 assistiti rispetto a ieri. 75 le persone decedute nelle ultime 24 ore che portano il totale a 33.415. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 157.507, con un incremento di 1.874 persone rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 435 sono in cura presso le terapie intensive, 15 pazienti in meno rispetto a ieri, mentre 6.387 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 293 pazienti. Quanto al numero di tamponi totali effettuati arriva a 3.878.739, 54.118 nelle ultime 24 ore. Sono 2.433.621 le persone sottoposte a test. Nel dettaglio dei dati regionali, oggi si registrano zero nuovi casi in cinque Regioni: Sardegna, Umbria, Calabria, Basilicata, Molise. In Lombardia sono stati registrati 210 (su 355 complessivi nazionali) nuovi casi di soggetti positivi al coronavirus (ieri erano 221), mentre i decessi sono 33 (sui 75 complessivi a livello nazionale), la metà rispetto a ieri quando il dato era di 67, che porta il totale dei morti a quota 16.112.

Sono oltre 6 milioni i casi di Covid-19 registrati nel mondo dall’inizio della pandemia

Secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University sono state 6.075.786 le persone infettate finora e 369.433 le vittime. Gli Stati Uniti si confermano il Paese più colpito, seguiti da Brasile, Russia e Regno Unito. Negli Usa si registrano 1.770.384 casi (103.781 morti), in Brasile 498.440 casi (28.834 morti) e in Russia 396.575 casi (4.555 morti). Nel Regno Unito, dove si registrano 274.219 casi confermati, il bilancio dei morti si attesta a 38.458. La Spagna potrebbe prolungare lo stato di emergenza per coronavirus fino al 21 giugno prossimo. Lo ha detto il premier Pedro Sanchez durante una videoconferenza con i presidenti delle Regioni sottolineando che l’obiettivo è quello di sconfiggere l’epidemia di coronavirus “una volta per tutte”, prima di revocare le restrizioni di movimento alla popolazione. Nelle prossime ore Sanchez avanzerà la proposta al Parlamento. La Spagna ha registrato solo quattro nuovi decessi ieri, portando il bilancio delle vittime a 27.125 dall’inizio dell’epidemia. Il Perù ha registrato oltre 7 mila nuovi contagi da nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo il ministero della Salute, su 48 mila test realizzati sono stati confermati 7.386 nuovi casi positivi, che portano il totale dei contagi a 155.671. Sempre ieri sono stati confermati 141 decessi, che portano il totale delle morti legate al virus a 4.371. La regione più colpita continua a essere quella di Lima con 96.583 contagi. Dopo il Brasile, il Perù è il paese in America latina a registrare il più alto numero di contagi da Covid-19. Questa settimana è entrato in vigore nel paese il nuovo decreto che proroga l’emergenza nazionale fino al 30 giugno. Il decreto stabilisce un nuovo orario di coprifuoco, dalle 21 alle 4 del mattino, ad eccezione di otto regioni, dove il coprifuoco inizierà alle 18.

Come si riaprirà il prossimo 3 giugno? Ancora polemiche tra i presidenti di Regione

“Che ci sia una differenza tra i territori è un dato di fatto, è innegabile. Oggi tante Regioni hanno dati prossimi allo zero perché è stata fatta la scelta di un lockdown generalizzato che ci ha permesso di difendere larga parte delle regioni italiane, è chiaro che il Nord ha pagato un prezzo molto più alto ma il dato uniforme di queste settimane è che il trend di tutte le regioni è in discesa e va nella direzione giusta” ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di In mezzora in più su Rai3. “Il sistema di monitoraggio ci consente di leggere giorno per giorno i dati – ha aggiunto – che al momento ci dicono che la tendenza va nella direzione giusta”.

C’è però tra i presidenti delle Regioni chi spinge per un immediato ritorno alla normalità, chi invita alla cautela, chi auspica una riapertura per zone. A tre giorni dalla cancellazione, a quanto pare certa, dei confini regionali imposti da una serie di misure contro l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, alcune posizioni dei presidenti di Regione sono cambiate, altre sono meno rigide, altre ancora sono rimaste quelle di sempre. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, da giorni si dice convinto che dal 3 giugno i suoi concittadini ritroveranno la libertà di circolare in tutto il Paese. “I dati sono estremamente positivi – sostiene – e quindi non ho dubbi che la Lombardia rientrerà sicuramente nel novero delle regioni che avranno libertà di movimento”. “Noi abbiamo sempre confidato nella data del 3 giugno”, dice in linea con Fontana il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, “tutte e tre le pagelle del ministero ci hanno confermato che i nostri numeri sono pienamente in regola. Dati che ci dicono che non ci sono criticità e che ci fanno ben sperare per la riapertura il 3 giugno dei confini della mia regione”. Sulla posizione di alcune Regioni e sulla richiesta del certificato di negatività, afferma: “Non credo che sia una scelta giusta, né praticabile”. Altri due presidenti forti sostenitori della riapertura completa dal 3 giugno sono Giovanni Toti (Liguria) e Luca Zaia (Veneto). “Il nemico è il virus – scrive su Facebook Toti – non sono le persone, qualsiasi sia la loro provenienza. Lo avevo già detto, lo ripeto. Perché sono convinto che alcuni messaggi che ho letto non rendano onore al tricolore che molti italiani hanno appeso al balcone in questi mesi. Non c’è una Regione contro l’altra. Stiamo tutti combattendo la stessa battaglia. E se il governo lo consentirà, a fronte di numeri sanitari positivi, apriremo i confini. Basta fare terrorismo, basta seminare odio, basta discriminarci tra noi”. Da parte sua, Zaia da settimane lavora a rimettere pienamente in moto la sua regione e ovviamente spinge con forza per il “liberi tutti” da mercoledì prossimo: “Penso sia fondamentale – ribadisce – non aprire a macchia di leopardo. Capisco la preoccupazione di qualche collega, ma spero si possa aprire tutti assieme, anche a livello europeo. Abbiamo la necessità di aumentare gli spostamenti e le relazioni”. Anche il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, seppur nella posizione ‘scomoda’ di presidente della Conferenza delle Regioni, auspica l’apertura completa. “Mi auguro – sottolinea – che si riduca il tasso di polemica, e per quanto mi riguarda spero che si possa ripartire ovviamente tutti insieme. Mi piacerebbe che si evitasse, come ho visto in certe giornate, il dibattito di accuse e controaccuse tra diverse Regioni rispetto a quello che succederà”.

Cautela, con posizioni in un primo momento molto polemiche, ma ora meno rigide, arrivano dalle Regioni del Centro Sud. La Regione più ostile alla libera circolazione è stata, ed è, la Sardegna. Sull’altra isola, la Sicilia, il presidente Musumeci ha archiviato l’idea del passaporto sanitario, ed ha messo sul tavolo nuove regole. Dopo aver sparato a zero sulla riapertura complessiva dal 3 giugno, il presidente campano De Luca ha “ammorbidito” la posizione ma il ragionamento di fondo rimane lo stesso: “Davvero non si comprende – si legge nel suo post – quali siano le ragioni di merito che possano motivare un provvedimento di apertura generalizzata e la non limitazione della mobilità, nemmeno per le province ancora interessate pesantemente dal contagio”. In ogni caso De Luca assicura che la Campania “valuterà le decisioni del governo, se e quando saranno formalizzate”. Infine, il presidente della Toscana Enrico Rossi, ha affermato che “aspettare anche una settimana” per riaprire tra le regioni “e arrivare anche in Lombardia a un numero di contagi molto ridotto, darebbe sicurezza a tutta l’Italia e forse si potrebbe riaprire con maggiore tranquillità”. “Sarebbe un ragionamento di semplice buon senso”, ha osservato parlando a Sky Tg24. Quale sarà la linea vincente dovremmo saperlo tra poche ore, quando da palazzo Chigi verrà diffuso il testo del nuovo Decreto del presidente del Consiglio.