Coronavirus. 27 maggio. 231.139 casi, 33.072 decessi, 147.101 guariti. Alla Lombardia il record dei positivi (65,7%). Oil: effetto Covid, 1 giovane su 6 senza lavoro

A oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 231.139, con un incremento rispetto a ieri di 584 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 50.966, con una decrescita di 1.976 assistiti rispetto a ieri. Lo riferisce la Protezione civile. Tra gli attualmente positivi, 505 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti rispetto a ieri. 7.729 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri. 42.732 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 117 e portano il totale a 33.072. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 147.101, con un incremento di 2.443 persone rispetto a ieri. Dei nuovi 584 casi di positività al Coronavirus registrati oggi, 384 (il 65,7%) sono stati testati in Lombardia, 73 (il 12,5%) in Piemonte e 39 (il 6,6%) in Liguria. Dall’ultimo bollettino della protezione civile, emerge che è stato rilevata una positività ogni 115 tamponi (ieri era una ogni 145). Otto le regioni in cui non si è registrato alcun decesso: Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

La situazione nel mondo

Il bilancio delle vittime del coronavirus a livello globale ha raggiunto i 350.458 morti, con 5.591.067 casi. Sono i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, che dall’inizio della pandemia traccia la mappa dei contagi nel mondo. Il Paese più colpito, sia per numero di decessi che di contagi sono gli Usa, con 98.916 morti e 1.681.212 contagi. Il secondo Paese per numero di infezioni registrate è il Brasile, con 391.222 casi e 24.512 decessi. La Russia ha voglia di normalità e i dati iniziano ad andare nella giusta direzione. I nuovi casi – a fronte di oltre 9 milioni di tamponi, in continua crescita – si riducono o restano sotto soglia 9-10mila, ben al di sotto delle cifre del picco. I contagi galoppano sì oltre quota 370mila (a fronte di una popolazione di 147 milioni di persone), ma i morti restano contenuti, quasi 4mila stando all’ultimo bollettino. Soprattutto, l’indice di trasmissibilità (Rt) è sotto il valore 1 in tutto il Paese – mentre a Mosca è sceso a 0,85 – e i guariti superano di un bel pezzo i ricoverati. Dunque si procede ad allentare la presa, poiché più che di virus la Russia ora rischia di cadere sotto i colpi della crisi economica.

Lavoro, un giovane su sei senza dopo impatto Covid

I lavoratori di tutto il mondo sono colpiti dalla pandemia, ma quelli più giovani in modo “devastante e sproporzionato”. Più di un ragazzo su sei ha smesso di lavorare a causa del Covid-19, secondo l’analisi dell’Ilo, l’Organizzazione mondiale del lavoro. E quelli che sono ancora occupati hanno visto una riduzione del loro orario di lavoro del 23%. Un taglio più che doppio rispetto a quello complessivo. A livello globale, le ore di lavoro che saranno perse a causa del virus, nel secondo trimestre del 2020, sono il 10,7% rispetto a fine 2019, secondo l’Ilo Monitor ‘Covid-19 e il mondo del lavoro’. Corrispondono a circa 135 milioni di posti a tempo pieno. E se le aree con la contrazione maggiore sono le Americhe, seguite dall’Europea e dall’Asia centrale, nessuno può dirsi completamente al sicuro. Infatti il 94% dei lavoratori vive in Paesi dove ci sono state misure restrittive sui luoghi di lavoro per contenere la diffusione del virus. Ancora una volta la crisi si abbatte con più violenza sui più fragili, i lavoratori con meno di 25 anni che avevano già il tasso di disoccupazione più elevato. Colpa del tipo di attività che riescono a trovare, spesso in nero (il 77% lavora nell’economia informale a fronte del 60% degli adulti) e nei settori più esposti, dove lavorano 178 milioni di ragazzi (più del 40% del totale). Non va molto meglio a chi ancora studia. Metà degli studenti si aspetta di completare il proprio percorso in ritardo, a causa dell’emergenza sanitaria, mentre il 10% pensa che dovrà rinunciare a completarlo del tutto. L’emergenza sanitaria si intromette così nei percorsi di vita, di formazione e di carriera di una generazione. La maggioranza dei ragazzi intervistati dall’Ilo racconta di essere vittima di attacchi di ansia e depressione, come disarmata di fronte a un futuro che fa paura. Dall’Ilo arriva quindi un appello a una risposta politica “urgente e su larga scala per evitare danni a lungo termine per i giovani” con iniziative mirate all’interno di politiche del lavoro inclusive e lungimiranti. Nei piani di rilancio, la raccomandazione è quella di “incanalare il supporto in quei settori in grado di creare lavoro decente e produttivo”, e di affiancare gli aiuti a test diffusi su larga scala e al tracciamento dei contagi. Misure di questo tipo, secondo l’organizzazione, possono portare a dimezzare le ore di lavoro perse a causa del Coronavirus.