Coronavirus. 15 maggio. 223.885 contagi, 31.610 decessi, 120.205 guariti, 808 in terapia intensiva.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 15 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 223.885 con un incremento rispetto a ieri di 789 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 72.070, con una decrescita di 4.370 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 808 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 47 pazienti rispetto a ieri. 10.792 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 661 pazienti rispetto a ieri. 60.470 persone, pari all’ 84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 242 e portano il totale a 31.610. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 120.205, con un incremento di 4.917 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.746 in Lombardia, 11.113 in Piemonte, 6.001 in Emilia-Romagna, 4.439 in Veneto, 3.168 in Toscana, 2.603 in Liguria, 4.088 nel Lazio, 2.795 nelle Marche, 1.736 in Campania, 2.181 in Puglia, 406 nella Provincia autonoma di Trento, 1.760 in Sicilia, 741 in Friuli Venezia Giulia, 1.454 in Abruzzo, 359 nella Provincia autonoma di Bolzano, 90 in Umbria, 461 in Sardegna, 77 in Valle d’Aosta, 505 in Calabria, 227 in Molise e 120 in Basilicata. Solo il 3,9% dei pazienti italiani deceduti e positivi a Sars-Cov-2 non aveva malattie preesistenti. E’ quanto emerge dall’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità pubblicato oggi, in cui si precisa che il dato è stato ottenuto dall’esame di 2.848 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche. “Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,2. Complessivamente, 111 pazienti (3,9% del campione) presentavano 0 patologie, 425 (14,9%) 1 patologia, 608 (21,3%) 2 patologie e 1.704 (59,8%) tre o più patologie”. “Prima del ricovero in ospedale, il 23% dei pazienti deceduti Sars-CoV-2 positivi seguiva una terapia con Ace-inibitori e il 16% una terapia con Sartani (bloccanti del recettore per l’angiotensina)”. Inoltre l’età media dei pazienti deceduti e positivi a SarS-CoV-2 è 80 anni.

La situazione del contagio nel mondo. Ancora in crisi Usa, Russia e Brasile

Sono ormai più di 302.000 i decessi nel mondo a causa della pandemia di coronavirus. I dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 302.462 morti. Sono invece 4.443.793 i contagi a livello globale. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito. Il Brasile ha superato i 200 mila contagi. Secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University sono stati 203.165 i casi di Covid-19 confermati nel Paese dall’inizio della pandemia e 14mila le vittime. La Russia non nasconde i dati reali sulle vittime del coronavirus. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, in un’intervista all’agenzia di stampa Rbc, rispondendo a quanto scritto tra l’altro da New York Times e Financial Times. “A proposito delle statistiche sul coronavirus – ha affermato – vi garantisco che le autorità russe sarebbero le ultime a nascondere la verità. Questo non è uno scherzo, si tratta della vita delle persone e giocare con loro sarebbe offensivo”. Secondo il servizio di monitoraggio federale russo, le vittime direttamente collegate al coronavirus in Russia sarebbero 2.418, meno dell’1% dei casi totali, che sono oltre 260mila.

Le oscillazioni della Fase 2 nel mondo, tra riaperture e nuove chiusure

L’Europa, decisamente indietro rispetto all’Asia nell’allentamento del lockdown, ha però al suo interno esempi che suscitano quantomeno perplessità: la Germania in piena Fase 2 deve fare i conti con un ritorno dei contagi. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 913 mentre si sono registrati 101 morti. Possibili ripensamenti dell’esecutivo guidato da Angela Merkel dovranno però fare i conti con le resistenze di parte della popolazione. Lo scorso fine settimana migliaia di tedeschi sono scesi in piazza per protestare contro le restrizioni. Una presenza consistente di manifestanti a Stoccarda, Colonia, Dortmund, Monaco, mentre a Berlino si sono verificati degli scontri con la polizia che hanno portato a decine di arresti. Proteste non dissimili pure in altri paesi europei, ma è soprattutto negli Stati Uniti, dove la popolazione appare più riluttante a rispettare le disposizioni sull’isolamento, che si concentrano le preoccupazioni maggiori. Ormai le manifestazioni e i sit-in si moltiplicano quotidianamente e questo provoca una certa inquietudine in un Paese dove la corsa dei contagi non sembra arrestarsi e dove i morti hanno superato quota 86 mila. Un altro Paese che ha scelto di dire basta alle più rigide restrizioni quale strumento necessario per contenere il contagio è la Russia. Da martedì scorso Vladimir Putin ha annunciato l’allentamento delle misure, nonostante il Paese abbia ormai sfondato quota 250 mila contagi diventando il secondo al mondo per numero di positivi. In Cina preoccupano i 6 nuovi contagi registrati a Wuhan, epicentro dell’epidemia. Anche se il governo cinese non intende al momento imporre nuovi e ulteriori divieti. Il percorso per il ritorno alla piena normalità fino a oggi resta invariato e viaggia spedito. Notizie allarmanti sono invece giunte dalla vicina Corea del Sud. Qui l’allarme è stato la scoperta di un focolaio a Seul, nel quartiere della movida di Itaewon. Molto più cauto Boris Johnson. Il governo britannico a inizio settimana ha pubblicato delle linee guida che disciplinano un piano di allentamento del lockdown che prevede tre tappe importanti e che in maniera graduale consentirà la riapertura di negozi, scuole fino a pub e ristoranti. Una doverosa prudenza che nasce dalla lettura dei dati dell’epidemia: la Gran Bretagna sta in questi giorni pagando il tributo, in termine di vite umane, più alto nel vecchio continente. Una cosa è certa. In Europa è ancora troppo presto per dare un giudizio sugli esiti di una Fase 2 ancora al suo stato iniziale.