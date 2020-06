Confindustria, Bonomi. Nuova provocazione da destra contro politica, sindacati e contratti nazionali. Fuoco di sbarramento da Gualtieri a Fratoianni a Scotto

La politica ha zero strategia sul futuro dell’Italia e pensa di affrontare i problemi del Paese pensando solo al dividendo elettorale. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, va all’attacco, della politica e del sindacato, e lancia l’allarme sul rischio di perdere “fino a un milione di posti di lavoro”. Il nuovo capo degli industriali italiani scende nuovamente in campo, e non è certo la prima volta, per richiamare l’attenzione della politica, chiarendo che il suo richiamo non è rivolto solamente al governo. “Questa politica rischia di fare più danni del Covid”: è l’avvertimento lanciato dal presidente di Confindustria in un’intervista a Repubblica, facendo di tutta l’erba un fascio, e con un piglio che pare francamente un tantino eversivo. “Non voglio passare come una Cassandra ma la narrazione secondo cui una volta passata la pandemia tutto tornerà come prima è una falsità bella e buona”, ha aggiunto, “la realtà è un’altra. Io non sto cercando la polemica, non sono contro a priori. Sto cercando di mettere tutti davanti alla realtà: gli imprenditori sono fortemente preoccupati. In autunno molte imprese non riapriranno, altre dovranno ridimensionarsi”. Per Bonomi “ha detto molto bene il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, bisogna puntare sulla crescita: sono venticinque anni che il nostro Paese perde produttività, allontanandosi sempre più dai concorrenti. E la crescita dipende anche da dove si allocano le risorse: da decenni si aumenta la spesa corrente (il dividendo elettorale) a scapito degli investimenti nelle infrastrutture, nella sanità, nell’innovazione e nella ricerca, nelle politiche per la sostenibilità ambientale e sociale, nelle politiche attive per il lavoro anziché annegarle nel reddito di cittadinanza o nei navigator. A proposito qualcuno sa dove sono andati a finire? Non si fa così, è uno spreco di risorse inaccettabile”. La realtà non è esattamente questa. Possiamo ad esempio chiedere al nuovo presidente di Confindustria, per il quale pare che tutto abbia avuto inizio oggi con la pandemia, che fine ha fatto il regalo di 40 miliardi di euro di decontribuzione fiscale che le imprese hanno ricevuto fino al 2018 con il Jobs act di Renzi? Quanti lavoratori hanno assunto? Quanto hanno investito in produzione piuttosto che in finanza? La memoria fa spesso difetto a molti leader confindustriali.

Ma nell’intervista di Bonomi c’è da rilevare un altro passaggio molto curioso. Il neo leader degli industriali dice: “Questo è un Paese, con la politica in testa, che si sta appassionando a una discussione surreale: quando e come andare in ferie. Un Paese bloccato che discute sulle vacanze! Mi auguro che il Parlamento italiano non chiuda ad agosto, sarebbe davvero una delusione. Sia chiaro: Confindustria resterà aperta”. Ci fa piacere che la sua organizzazione resti aperta anche in estate. Vogliamo citare qui i dati forniti dal Conto Satellite del Turismo per il 2019. Solo il fatturato turistico internazionale tocca i 42 miliardi di euro (+7 per cento rispetto al 2017). Questo risultato ha diverse determinanti. Primo, il settimo anno consecutivo di crescita sostenuta dei mercati europei. Secondo, si registra un leggero aumento della permanenza media e della spesa pro-capite. Infine, il dato più rilevante da segnalare nel 2019, è che, per il secondo anno consecutivo, la nostra fetta di torta è più grande non solo perché è cresciuta la torta, ma anche perché siamo riusciti a sottrarre qualche pezzo di torta ad altri concorrenti. Il Prodotto Interno Lordo generato dal Turismo (tra impatto diretto, indiretto e indotto) è stimato in 160 miliardi di euro (contro i 194 miliardi della Francia) e incide per il 10% sul Pil nazionale (contro il 15% della Spagna). Pensare alle vacanze, al turismo, non è pensare ad una soluzione economica della crisi?

Al richiamo ai contratti aveva già risposto la Cgil, quando Bonomi aveva attaccato anche il sindacato in interviste precedenti. “Quando Bonomi dice che anche il sindacato si deve modernizzare, in realtà fa una proposta di restaurazione non di modernizzazione: è l’idea che i diritti delle persone, la necessità di avere un salario decente e condizioni di non precarietà della propria vita e nel proprio lavoro, siano considerate uno ostacolo. Noi invece pensiamo esattamente il contrario: non si può pensare che un ritorno al passato, l’esclusione dei diritti contrattuali sia la modernità”, replica ad esempio la leader delle tute blu della Cgil, Francesca Re David. “In questo momento di crisi alle aziende serve un contratto che sia sostenibile e che spinga sulla produttività che in Italia è al palo da più di vent’anni. Rigetteremo e ostacoleremo dunque tutte le ipotesi che non siano in linea con lo spirito dell’accordo interconfederale. Il sindacato deve essere coerente con le intese sottoscritte e in questo momento non mi sembra proprio che lo sia. Mi aspetto dunque un atteggiamento positivo e coerente con gli obiettivi che lo stesso sindacato si prefigge: e cioè il rinnovo del contratto di lavoro. Se vuole rinnovarli lo può fare, anzi lo deve fare, ma rispettando i principi dell’intesa e che esso stesso ha firmato”, incalza.

Le reazioni politiche indignate all’intervista di Bonomi a Repubblica

Con un tempismo da centrometrista, il primo a sollevare la polemica nei confronti di Bonomi è Arturo Scotto, della direzione nazionale di Articolo Uno. “La politica fa schifo anche quando ci regala lo sconto di 4 miliardi su Irap. Il Contratto collettivo nazionale va cancellato: troppo potere ai sindacati. Il programma è fatto, Confindustria vuole un nuovo assetto, più a destra. Chi non l’ha capito o è complice o è fesso” scrive su Twitter Arturo Scotto, coordinatore nazionale ed ex deputato di Articolo 1-Mdp. Il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia commenta le dichiarazioni del presidente di Confindustria Carlo Bonomi ed afferma: “Bonomi immagina che la crisi si affronti barattando la crescita con i diritti. Pensare di aumentare la produttività attaccando il contratto collettivo nazionale e riducendo le tutele del lavoro”, continua il parlamentare in una nota, “è semplicemente una follia. Questo è un uso politico della crisi. Approfittare di questo momento drammatico per il Paese per far fare sacrifici sempre agli stessi, ai lavoratori, non è tollerabile”. L’esponente di Leu aggiunge: “Il governo reagisca con politiche di sviluppo, apra una stagione di investimenti pubblici su scuola, ricerca e ambiente e metta in campo la più grande battaglia contro le disuguaglianze della storia di questo Paese. Questa – conclude Laforgia – è l’unica risposta possibile a chi vuole riportare l’Italia nel passato”. Segue la posizione di Nicola Fratoianni, coordinatore nazionale di Sinistra Italiana. ”Usciremo migliori e diversi dai mesi terribili della pandemia? Non è affatto scontato. I sovranisti di casa nostra soffiano sul fuoco del disagio sociale per raccattare qualche voto in più ora che non possono agitare lo spauracchio dei migranti. Il nuovo capo degli industriali, non contento dei tanti, troppi regali avuti dalla politica negli ultimi anni, ne approfitta per lanciare una crociata contro i sindacati che difendono i diritti dei lavoratori, e contro la contrattazione collettiva. Probabilmente immagina che sia questa l’occasione giusta per rimettere indietro fino agli anni ’50 le lancette dei diritti”. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha definito “ingenerose” le critiche rivolte all’esecutivo dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi. “Una delle virtù necessarie quando si governa in questa fase è di avere un atteggiamento costruttivo”, ha proseguito l’esponente dell’esecutivo ospite a “Mezz’ora in piu'” su Rai3, “voglio guardare in positivo, in avanti, penso sia giusto concentrare le risorse per gli investimenti e per il futuro”. E infine, altro commento duro e al veleno contro il leader di Confindustria arriva da Federico Fornaro, capogruppo di LeU alla Camera. “Mentre il governatore della Banca D’Italia Visco con grande lungimiranza propone un nuovo contratto sociale, il nuovo presidente di Confindustria Bonomi, sta riproponendo temi e pregiudizi contro la politica e il Parlamento che non si sentivano più da anni dagli industriali italiani. Sbaglia di grosso chi pensa che la via d’uscita della crisi passi da un arretramento dei diritti e da una marginalizzazione dei sindacati e della politica. La via maestra da seguire è invece quella di investimenti straordinari per costruire un modello di sviluppo sostenibile, con una lotta contro le diseguaglianze e lo svilimento del lavoro. Bisogna guardare avanti con coraggio e le imprese possono e devono fare la loro parte, rigettando gli sterili anatemi contro la politica e il parlamento”.